El tren Mitre se encuentra interrumpido por el cambio del puente sobre la avenida Elcano, en el barrio porteño de Recoleta. Estas tareas obligaron a cortar el tránsito en la zona y reducir el recorrido de la línea.

La obra se llevó a cabo durante el fin de semana extralargo. Desde Trenes Argentinos informaron que el corte seguirá hasta la mañana del martes 25 de noviembre, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas para llegar hasta la zona de Retiro.

El tránsito vehicular estará interrumpido en ese tramo de la avenida Elcano y afectando a los ramales Retiro-J. L. Suárez y Retiro-Bartolomé Mitre que no llega a Retiro y funciona limitado entre Belgrano R y las cabeceras.

Con la obra buscan recuperar la capacidad estructural del puente -ubicado en el límite entre los barrios de Colegiales y Belgrano, en proximidades de la estación Belgrano R-, afectada por daños derivados de la corrosión y los choques de camiones que perjudicaron la funcionalidad de la estructura.

Cómo fue la obra para cambiar el puente

Las tareas consistieron en la renovación de la estructura completa del puente, lo que incluyó el cambio de los tableros metálicos que soportan las vías, el recambio del tendido ferroviario, y la adecuación del tercer riel y de la señalización.

A partir de estos trabajos, se logró restablecer los estándares óptimos de seguridad operacional, y al mismo tiempo eliminar la precaución (reducción de la velocidad del tránsito ferroviario) que se había establecido en este sector como prevención de riesgos, explicaron desde Trenes Argentinos.

Con el fin de evitar nuevos daños, y una vez finalizada la obra, colocarán en la calle un pórtico limitador de altura para evitar que los camiones de gran porte impacten sobre la estructura del puente.

Los próximos cortes de trenes

Por otro lado, Trenes Argentinos anticipó los próximos cortes en la zona metropolitana de Buenos Aires. Los días 29 y 30 de noviembre el ramal diésel Victoria-Capilla del Señor circulará limitado entre Victoria y Matheu. En ambas jornadas se realizarán trabajos de acondicionamiento de las vías en proximidades de la estación Los Cardales, entre los kilómetros 63,9 y 64,7.

Mientras que el fin de semana del 6 al 8 de diciembre seguirán las obras de renovación de vías en el ramal Tigre y trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro.

Por lo tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre la estación Belgrano R y las cabeceras bonaerenses, mientras que el ramal Tigre quedará interrumpido completamente en su recorrido.