Elton John habló por primera vez de su vida con ceguera: "Ha sido devastador"

Elton John habló por primera vez de su vida con ceguera.

Elton John reapareció tras sus complicaciones de salud y reveló en una entrevista como es su vida diaria con ceguera. Las profundas declaraciones del autor de éxitos del pop como Rocket Man, I'm Still Standing y Crocodile Rock, entre otros.

Elton John brindó una entrevista a Variety en la que habló sobre como contrajo ceguera. Todo se remonta al verano del 2024, cuando en unas vacaciones en Francia sufrió una infección ocular con efectos aparentemente permanentes en ambos ojos. La afección lo dejó ciego del ojo derecho y eso lo afectó profundamente: “Ha sido devastador. Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ni leer nada".

Por su parte, su esposo David Furnish -padre de sus dos hijos, Zachary (14) y Elijah (12)- compartió más detalles sobre la salud de Elton: "Hemos estado realizando algunos tratamientos y hemos notado algunas mejoras en su ojo izquierdo, lo cual es realmente positivo. Seguimos explorando y recibiendo mucha atención de muchos médicos que desean ayudar y apoyar. La retina de su ojo derecho está dañada, y las retinas no se curan de forma natural, por lo que es un área de ciencia emergente. Pero las cosas están cambiando muy rápido. Lo que la IA está haciendo por la medicina y la ciencia es asombroso. Y hay todo tipo de nuevas teorías y avances interesantes, y pueden procesar los datos y realizar los ensayos mucho más rápido que antes".

"Por otro lado, todavía puedo tocar. Sigo cantando. El otro día participamos en el Gran Premio de Singapur con la banda, que fue maravilloso. O sea, hay que aguantarse y sonreír. A veces me deprime. Pero en general, tengo una familia maravillosa; tengo dos hijos estupendos; lo tengo a él (en relación a su marido, David Furnish)", agregó Elton John.

"Es difícil ir a ver un concierto, porque vi a Chappell en el desierto (en Coachella) y vi a Brandi en el Albert Hall, y ambos fueron conciertos increíbles. Pero no entiendo bien qué está pasando", cerró el autor y cantante Elton John sobre su vida diaria transitando la ceguera.