Ceguera por diabetes: estiman que en 2030 unas 552 millones personas la padecerán en el mundo

El Hospital de Clínicas realizará este viernes una campaña de prevención de esta afección silenciosa que se puede prevenir.

Distintos informes y datos epidemiológicos estiman que para el año 2030, 552 millones de personas tendrán diabetes y estarán en riesgo de desarrollar complicaciones en la visión. Luego de conmemorarse el Día Mundial por la Diabetes, el pasado 14 de noviembre, para crear conciencia sobre el impacto de la afección en la salud de las personas, diversos especialistas del Hospital de Clínicas “José de San Martín” llevarán a cabo una jornada para la detección de retinopatía diabética durante este viernes 25 de noviembre, de 8 a 12, en el hall de entrada ubicado en la calle Paraguay.

¿Qué es la retinopatía diabética? Se trata de una complicación de la diabetes que causa afectación vascular a nivel retinal tanto en arterias y venas, generando alteraciones visuales irrecuperables. A causa de esta afección, se dañan los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz que se encuentran en la retina; si bien puede no tener síntomas o solo problemas leves de visión, al no tratarse puede provocar ceguera.

El médico Elio Dilascio, de la Sección Retina de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, resaltó que el daño, en muchas oportunidades, es detectado en estadio muy avanzados porque no presentar síntomas o lo hacer pero de maner muy silenciosa. "La retinopatía diabética (RD) es la principal causa de pérdida visual no recuperable en los países industrializados en pacientes de entre los 20 y 64 años de edad, siendo responsable de un 10% de nuevos casos de ceguera cada año. El riesgo de ceguera en pacientes diabéticos sería aproximadamente 25 veces mayor al resto de la población", añade.

Cualquier persona con diabetes de tipo 1 o tipo 2 puede desarrollar dicho trastorno y según señalan los expertos, cuanto más tiempo hayas tenido la enfermedad y menos te hayas controlado la glucosa en sangre, mayor probabilidad de desarrollar dicha complicación. Entre las situaciones preocupantes que rodean esta afección, sucede que más del 50% no sabe que padece diabetes, al tiempo que sólo un 23% de los que cuentan con diagnóstico se realiza un fondo de ojo una vez al año.

Por otro lado, el médico del Clínicas sostiene que, al conocer el diagnóstico por diabetes, siempre debe mantenerse un control -al menos- de forma anual, salvo que el doctor de cabecera solicite controles más frecuentes por el estadio de la patología. "La visión puede verse comprometida en cualquier estadio, por lo que se debe consultar anualmente o antes si se presenta algún cambio visual", remarcó Dilascio.

¿Cómo se detecta la RD?

Para diagnosticar la retinopatía diabética (RD) se debe realizar una evaluación oftalmológica inicial completa. El estudio del fondo de ojos es el que arrojará el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad, un análisis que puede ser acompañado de estudios complementarios. "Se clasifica a gran escala en retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa, sumando o no la presencia de edema macular diabético en cualquier estadio", precisó el experto del Hospital de Clínicas.

Las dos escalas mencionadas se tratan de dos etapas diferentes de la enfermedad ocular diabética. La retinopatía diabética no-proliferativa (NPDR) es la etapa temprana, y muchas personas con diabetes la tienen. En ella, muchos vasos sanguíneos pequeños sufren pérdidas y hacen que la retina se hinche provocando una edema macular. A su vez, los vasos pueden cerrarse -isquemia macular- y la sangre no puede llegar a la mácula (se pueden formar pequeñas partículas en la retina, llamada excudados, que afectan a la visión). La sintomatología es visión borrosa.

Por otro lado, la retinopatía diabética proliferativa (PDR) es la etapa más avanzada y en ella, la retina comienza a desarrollar nuevos vasos sanguíneos -neovascularización-. Estos vasos nuevos sangran hacia el vítreo: si sangren poco, quizá vea una cuantas "moscas volantes" oscuras y si sangran mucho, pueden bloquear la visión. Ante cualquier tipo de sintomatología, es necesario ir al oftalmólogo y mantener un control anual para evitar complicaciones.

Campaña gratuita para pacientes diabéticos en el Clínicas

Más allá de la información destacada, el Dr. Elio Dilascio resalta que la primera medida sobre esta complicación es la prevención, es decir, "evitar llegar a estadios avanzados que generen afecciones irrecuperables". Sobre la forma de tratamiento, concluye: "Dependiendo del estadio de la retinopatía diabética, los tratamientos recomendados son láser en retina, la aplicación de medicación intravítrea y, en otros casos avanzados, tratamiento quirúrgico".

La campaña gratuita y abierta a la comunidad, dirigida especialmente a pacientes diabéticos, se llevará a cabo el viernes 25 de noviembre, entre las 8 y las 12 hs, en el hall de entrada de la calle Paraguay del Hospital de Clínicas. Cabe remarcar que la detección de retinopatía diabética se realizará sin costo y sin turno previo.