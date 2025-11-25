Ola de calor en Argentina: las provincias que registrarán casi 40° grados

Según el modelo climatológico publicado este martes, la zona oeste y norte del territorio será la más afectada, mientras que en el extremo sur el mercurio tocará los 15° C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el registro de una nueva ola de calor en Argentina, fenómeno que dejará máximas de hasta casi 40° C.

Según el modelo climatológico publicado este martes, la zona oeste y norte del territorio será la más afectada, mientras que en el extremo sur el mercurio tocará los 15° C.

Luego, con el inicio del fin de semana, las precipitaciones permitirán dar una pausa al anticipo del verano, desplazando las altas temperaturas.

Ola de calor en Argentina | ¿Cuáles serán las provincias más afectadas por las altas temperaturas?

De acuerdo al modelo climático publicado este martes, la ola de calor en Argentina se trasladará del oeste a este, con mayor concentración en la zona mediterránea y lindera a la cordillera de los Andes.

El miércoles 26 de noviembre, la franja integrada por San Juan, San Luis, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta registrarán mínimas de 22° C, mientras que las máximas alcanzarán los 37° C. En el lado este y pampeano, el mercurio ascenderá hasta los 34° C, con alta humedad y cielo parcialmente nublado.

Para el jueves 27, el SMN prevé otra jornada de calor, siendo nuevamente Tucumán y Catamarca los dos distritos más castigados. El último día hábil de la semana corta de noviembre, en tanto, finalizará con el ingreso de un frente de lluvias en la región central del país, mientras que en noroeste las máximas volverán a acentuarse hasta los 38° C.

¿Cuándo termina la ola de calor y vuelven las lluvias a la Argentina?

El primer registro de fuerte precipitaciones en Argentina tendrá lugar el jueves 27 de noviembre. El fenómeno proveniente del atlántico avanzará sobre la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, dos sistemas de tormentas se asentarán en Córdoba y en el trinomio Salta, Jujuy y Tucumán. Durante la jornada del sábado 29 las lluvias coparán el centro y Mesopotamia.