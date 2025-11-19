Un nuevo frente de tormentas que azotará a la región central de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de un nuevo frente de tormentas que azotará a la región central de Argentina y pondrá fin a las mejoras climáticas.

De acuerdo al modelo estacional actualizado este miércoles, las precipitaciones tomarán forma el jueves 20 de noviembre en cuatro provincias: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. También se acoplará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

¿Cuándo llegan las tormentas?

Bajo alerta amarilla por tormentas, el sistema de precipitaciones se hará efectivo en las cuatro provincias de Argentina y CABA este jueves 20 de noviembre después de las 18 horas.

Según el anticipo compartido por el SMN, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo", sumó el reporte oficial.

Para dicho escenario, se insta a evitar salir; no sacar la basura y limpiá desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Hacia el viernes, el núcleo de la inestabilidad se trasladará hacia el norte del país: provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta podrán registrar chaparrones y algunas tormentas aisladas, también con acumulados inferiores a los umbrales que definen eventos significativos en la región.

"Luego del pasaje del sistema, el ingreso de viento del sector sur devolverá estabilidad a todo el territorio nacional. Este cambio de circulación provocará un leve descenso de las temperaturas, perceptible entre el sábado y el domingo, aunque será un enfriamiento de corta duración", concluyó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.