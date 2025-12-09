Máxima de 32° para hoy en Córdoba: el clima y pronóstico del martes 9 de diciembre

El cielo parcialmente nublado domina la jornada en Córdoba, con temperaturas cálidas y sin señales de precipitaciones

El clima en Córdoba mantiene condiciones estables durante los primeros días de diciembre, con una tendencia que combina nubosidad variable y temperaturas propias de la época. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada cálida, mientras el clima en Córdoba continúa sin señales de lluvias significativas en el corto plazo.

Condiciones generales del clima en Córdoba para este martes

El martes 9 de diciembre se presenta con cielo nublado parcial, una característica que se ha repetido en las últimas jornadas y que se mantiene por la presencia de humedad en capas medias de la atmósfera. Este tipo de cobertura nubosa atenúa la radiación solar en algunos momentos del día, aunque no impide la presencia de temperaturas elevadas.

Las condiciones previstas muestran un escenario de estabilidad, sin fenómenos relevantes asociados a tormentas o cambios bruscos. La masa de aire dominante favorece una sensación térmica elevada especialmente en horas de la tarde. El viento del sector sureste sopla de manera débil, con intensidades cercanas a 4 km/h, lo que contribuye a una jornada de poco movimiento del aire y temperaturas sostenidas.

Pronóstico del tiempo para Córdoba: temperaturas y evolución del día

El pronóstico del tiempo anticipa una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 32°C, valores que se mantienen dentro de los parámetros típicos para este tramo del mes. La amplitud térmica será moderada, con un ascenso paulatino desde las primeras horas de la mañana hasta llegar a sus picos durante la tarde.

A pesar del incremento térmico, no se esperan condiciones extremas. La expresión “cálido a caluroso” utilizada por los organismos meteorológicos describe un escenario donde las temperaturas altas no se combinan con factores adicionales que puedan generar sensaciones más intensas, como ráfagas fuertes o humedad excesiva.

La probabilidad de lluvias continúa siendo nula, con un registro del 0%, lo que confirma un día completamente estable. Este dato se alinea con el comportamiento de la atmósfera en jornadas previas, donde la falta de precipitaciones es una constante en gran parte del centro del país.

Cómo será el clima hoy en Córdoba según los datos oficiales

Durante el martes se mantendrá el cielo con nublado parcial, sin variaciones significativas. Los modelos meteorológicos coinciden en que no se espera la formación de núcleos convectivos ni el desarrollo de tormentas en la región. La ausencia de precipitaciones se mantiene firme, mientras las condiciones térmicas acompañan una jornada típica de inicios del verano climatológico.

La máxima prevista de 32°C se enmarca dentro de los valores típicos de diciembre, con una amplitud térmica moderada

El comportamiento del viento, procedente del sector sureste, agrega estabilidad y limita el ingreso de aire más húmedo. Al mantenerse calmo durante casi toda la jornada, contribuye a la sensación de quietud térmica. Este factor se combina con el techo nuboso intermitente que ayuda a regular parcialmente el calentamiento en horas centrales del día.

Panorama extendido y tendencia cercana

La tendencia para los próximos días indica que tanto el clima como el clima en Córdoba continuarán con temperaturas similares y sin eventos significativos. Los reportes preliminares marcan persistencia en la estabilidad atmosférica, con variaciones mínimas en nubosidad y registros térmicos. La falta de lluvias se mantiene como un patrón dominante, aunque la situación podría modificarse hacia mediados de mes según la evolución regional.