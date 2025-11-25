Lenovo y ShindeN se unen para potenciar el gaming en LATAM

ShindeN es una de las comunidades más influyentes del gaming y la cultura digital en Latinoamérica.

Lenovo anunció una alianza estratégica con ShindeN, la organización argentina de esports creada por Spreen y Lit Killah, con el objetivo de impulsar el gaming mobile en la región. La marca tecnológica apoyará el lanzamiento del nuevo equipo competitivo de ShindeN mediante dispositivos optimizados para gaming y creación de contenido, impactando directamente en comunidades de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

ShindeN, que supera los 76 millones de seguidores combinados, se consolidó desde 2023 como una de las comunidades más influyentes del gaming y la cultura digital en Latinoamérica. El equipo compite en Counter-Strike 2, Valorant y Fortnite, además de organizar torneos, generar contenido multiplataforma y desarrollar colecciones de moda que conectan el gaming con el lifestyle juvenil.

La apuesta tecnológica: tablets pensadas para gamers

El acuerdo se estructura sobre las tablets Lenovo de las líneas Legion, Yoga e Idea Tab, dispositivos que combinan potencia, autonomía y pantallas optimizadas para experiencias inmersivas. Con ellas, los integrantes de ShindeN podrán grabar contenido, producir música, competir en juegos mobile y disfrutar de títulos exigentes sin necesidad de una PC o consola.

“En Lenovo creemos que el gaming trasciende pantallas y dispositivos: es una forma de conexión, creatividad y cultura. Por eso celebramos esta alianza con ShindeN”, destacó Martín Sánchez, Regional Gaming Product Manager & Gaming Lead de Lenovo.

La colaboración impulsará nuevos formatos que integran gaming, música y lifestyle, tanto en plataformas digitales como en eventos presenciales. Además, creadores como Lit Killah y Spreen participarán en unboxings, reseñas, streams y pruebas de la nueva Lenovo Legion Tab, la tablet diseñada específicamente para rendimiento gaming en formato portátil.

Lo más destacado de la alianza Lenovo–ShindeN

Lit Killah y Spreen participarán en unboxings, reseñas, streams y pruebas.

Impulso al gaming mobile en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

Uso de tablets Legion, Yoga e Idea Tab para producción de contenido y competencia.

Participación de Spreen, Lit Killah y creadores invitados en contenidos exclusivos.

Integración de gaming, música y lifestyle en experiencias digitales y presenciales.

Presentación de la Lenovo Legion Tab como dispositivo insignia para gamers.

Con esta alianza regional, Lenovo refuerza su vínculo con la cultura gamer y su compromiso con la innovación, apuntando a crear experiencias tecnológicas que conecten con las nuevas generaciones.