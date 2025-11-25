Stang está segundo en el TC2000.

La penúltima fecha del TC2000 terminó con la victoria de Emiliano Stang en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, un resultado que, junto con el abandono de Matías Rossi, le permite mantenerse con chances de ganar el campeonato. De esta manera, la definición en Junín estará protagonizada por los dos compañeros de Toyota Gazoo Racing, que ya se pronunció hace unos días sobre la rivalidad entre sus pilotos.

Para el equipo, lo importante es mantener los buenos resultados y cerrar la temporada de la mejor manera, por lo que les dio la libertad de correr, pero el hecho de que la renovación del piloto entrerriano no haya llegado llama la atención. Y es que después de su victoria en la final de Salta, Stang reconoció que no tuvo más que una leve comunicación con Toyota sobre sus planes para la siguiente temporada.

“Realmente no hubo muchas charlas, es lo que pasó. Tuvimos una charla pero muy por arriba, todavía no hay nada confirmado ni cerca que confirmar”, comenzó el oriundo de Crespo en una reciente entrevista con Carburando. Ahora bien, el motivo de esto no parece ser una falta de interés por parte del equipo, sino que todos están centrados en la definición del campeonato y no quieren ocupar la mente en el 2026 hasta que se cruce la última vuelta del año.

“Todavía estamos enfocados en este año y no viendo para el año que viene”, agregó Stang, que quedó a 17 puntos de Rossi con tan solo una fecha por delante en el campeonato. Cabe mencionar que el entrerriano ganó cuatro finales en esta temporada, las cuales se dieron en Oberá, Buenos Aires, Concordia y Salta, mientras que el delvisense solo cuenta con las victorias en General Roca y en la segunda visita al Gálvez.

Posiciones del TC2000 tras la fecha en Salta

Tras la victoria de Stang en Salta, el TC2000 confirmó que la última fecha del campeonato se realizará en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín en el fin de semana del 12 de diciembre. Para esa cita, la tabla de posiciones del Turismo Competición 2000 llegará del siguiente modo:

Stang sueña con ser campeón en Junín.