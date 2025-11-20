Rossi y Stang fueron protagonistas en toda la temporada.

A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, el TC2000 tiene principalmente dos candidatos a quedarse con la corona: Matías Rossi y Emiliano Stang. Ambos pilotos comparten equipo en Toyota Gazoo Racing, con una diferencia de 32 puntos a favor de oriundo de Del Viso, por lo que la fecha de este fin de semana en el Autódromo Martín Miguel de Güemes puede ser clave en la definición de la temporada.

En este contexto, Darío Ramonda, titular del Toyota Gazoo Racing, brindó una entrevista a Carburando en la previa a la decimoprimera fecha en Salta, en la que reconoció que el equipo no se incumbirá en el duelo entre sus dos pilotos. “Se resuelve fácil, lo vamos a resolver fácil: definen ellos en la pista. Sin comprometer nunca”, afirmó, aunque también advirtió que lo importante es que no se condicione la situación de Toyota en la categoría.

“El resultado de Toyota es siempre lo más importante para nosotros, para los pilotos, para el equipo de ingeniería, y para todo el conjunto”, agregó Ramonda en relación con la privilegiada posición que tiene el equipo en el campeonato. Y es que Toyota Gazoo Racing está primero en la tabla con 342 puntos, mientras que como marca la firma nipona suma 410 unidades, más del doble que su principal perseguidor, Chevrolet, segundo con 202.

“Nosotros representamos a Toyota hace muchos años y para nosotros lo importante es que Toyota logre sus objetivos en el TC2000 con nuestro equipo. Y en ese sentido, creo que se ha hecho un trabajo muy bueno durante todo el año, claramente, por eso estamos llegando en esa condición con nuestros dos pilotos”, añadió el titular del equipo. Por lo tanto, Rossi y Stang podrán competir libremente entre ellos mientras mantengan la caballería y el respeto que los caracterizó a lo largo de toda la temporada.

Posiciones del TC2000 tras Mercedes

Tras la victoria de Franco Morillo en Mercedes, Uruguay, el TC2000 se prepara para su regreso a Argentina de cara a las últimas dos fechas del campeonato. A continuación, la tabla de posiciones en la previa a la decimoprimera fecha de la temporada, proque se disputará este fin de semana en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta.

Los horarios de la fecha del TC2000 en Salta.

Matías Rossi: 187.

Emiliano Stang: 155.

Franco Vivian: 133.

Leonel Pernía: 110.

Franco Morillo: 104.

Marcelo Ciarrocchi: 95.

Gabriel P. de León: 82.

Facundo Aldrighetti: 69.

Tiago Pernía: 52.

Matías Capurro: 38.

Nicolás Palau: 35.

Mateo Polakovich: 30.

Figgo Bessone: 22.

Lautaro Campione: 14.

Tomás Fernández: 14.

Emmanuel Pérez Bravo: 13.

Ernesto Bessone: 9.

Ulises Campillay: 9.

Diego Ciantini: 6.

Fabián Flaqué: 6.

Juan Pablo Traverso: 6.

Nicolás Traut: 5.

Damián Fineschi: 4.

Juan Manuel Casella: 3.

Sebastian Quirno: 3.

Julián Ramos: 2.

Andrés de Araujo: 0.

Benjamín Hites: 0.

Christian Vallejo Schwarzenbach: 0.