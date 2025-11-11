Morillo obtuvo su primer triunfo en la categoría.

Luego de varias semanas de espera, el TC2000 finalmente tuvo su regreso a tierras extranjeras al pisar el Autódromo de Mercedes en Uruguay en el marco de la décima fecha del campeonato. Allí, Matías Rossi volvió a mostrar su poderío con la pole del sábado, aunque el sistema de grilla invertida lo dejó en el sexto lugar de la grilla de partida, mientras que la primera fila fue ocupada por Franco Morillo y Franco Vivian.

En la largada, el piloto juninense logró mantener el liderato, mientras que Vivian se veía superado por Emiliano Stang, algo que no pudo en compromiso el triunfo del piloto de Pro Racing. De hecho, Morillo dominó la carrera de principio a fin y logró conseguir su primera victoria en el Turismo Competición 2000, por lo que no pudo ocultar su emoción a la hora de dar sus declaraciones ante los micrófonos de Carburando.

“La verdad que no lo puedo creer. Estoy muy feliz. Los últimos 10 minutos de carrera fueron interminables, pero pudimos ganar”, comenzó Morillo, que tuvo que defender la posición ante el avance de la dupla de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia. “No me entra en la cabeza. Esto lo busqué y lo desee por tanto tiempo, quería ganar como sea, y me defendí a morir hoy”, cerró el ganador de la fecha.

De esta manera, Morillo fue el primero en cruzar la línea de meta en Mercedes con su Chevrolet Cruze con un tiempo de 37:12.289, seguido por Stang (+0.175s) y Rossi (+4.493s), que se mantiene como líder del campeonato con una buena ventaja sobre su compañero. Por otro lado, Leonel Pernía (+21.059s), el campeón defensor del TC2000, no firmó un buen fin de semana y quedó séptimo con el Honda ZR-V.

Posiciones del TC2000 tras Mercedes

Finalizada la fecha en Mercedes, Uruguay, el TC2000 se prepara para su regreso a Argentina de cara a las últimas dos fechas del campeonato, que por ahora sigue con Matías Rossi a la cabeza. A continuación, la tabla de posiciones a la espera de la disputa de la decimoprimera fecha de la temporada, programada para el próximo 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta.

Así celebró Morillo con su equipo.