Pernía está cuarto en el TC2000.

Tras el escándalo con el Autódromo Oscar Cabalén, la quinta fecha del TC2000 finalmente se llevó a cabo en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio este fin de semana, junto a otras competiciones como el Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. La clasificación del sábado le dio la pole a Facundo Aldriguetti, quien debió salir sexto por el sistema de grilla invertida, mientras que adelante quedó Matías Rossi.

Por detrás del tricampeón del TC2000 salía Franco Vivian y en la segunda fila había quedado Emiliano Stang, que quedó delante de Leonel Pernía en la grilla de partida. No tuvo que pasar demasiado para que un nuevo incidente tenga lugar entre el joven entrerriano y el experimentado piloto, que intentó un rebase en la largada y sufrió un toque con el Toyota Corolla Cross GR-S que lo dejó fuera de carrera.

Y es que el tandilense quiso pasar por la derecha a Stang y, sin tener la posición ganada, se cerró en plena recta, lo que generó un toque que, a esa velocidad, hizo que Pernía pierda el control del Honda ZR-V, que salió disparado hacia el Honda de Tiago. El choque entre padre e hijo dejó a los dos autos fuera de carrera, mientras que Emiliano pudo mantenerse y terminó en el segundo lugar del podio detrás de Vivian, el ganador del fin de semana tras el abandono de Rossi.

A causa del accidente, Leonel no dudó en responsabilizar al entrerriano por lo sucedido y lo acusó ante los micrófonos de Carburando de actuar en su contra: “Feo, malintencionado nuevamente, en un sector donde no se pega. Pero todo es culpa de los comisarios deportivos porque al ‘guacho’ le tienen que enseñar. Ya me enroscó en Buenos Aires en el Top Race y ahora me pegó en quinta a 250 km/h. No le importó nada, no le importa la seguridad del compañero, no sabe diferenciar los lugares de alta velocidad”.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que Tiago Pernía también se quejó y apuntó contra Stang por “causar” el accidente con su padre. “Veo que le deja el auto puesto, lo tira Stang a mi viejo, lo cruza y con la mala suerte de que se viene encima mío mi viejo”, comenzó el hijo, que luego retomó el discurso de Leonel: “Es lo que dice mi viejo, son justo todos los jóvenes. Creo que están maleducados de arranque”, lanzó Tiago.

Padre e hijo abandonaron en la primera vuelta.

Posiciones del TC2000 tras 9 de Julio

Con su podio en 9 de Julio y el abandono de Matías Rossi, Emiliano Stang se convirtió en el nuevo líder del campeonato del TC2000. Con siete fechas por delante, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: