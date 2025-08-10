El limón, con su inconfundible aroma y su toque ácido, es uno de los ingredientes más versátiles en la gastronomía. Ahora, un postre tradicional británico que lo tiene como protagonista volvió a ganar popularidad gracias a TikTok: el posset de limón.
La tendencia no solo seduce por su sabor fresco y cremoso, sino también por su presentación, ya que se sirve dentro de la propia cáscara del cítrico, logrando un resultado digno de un chef profesional.
De origen inglés y consumido sobre todo en verano, el posset es ideal para coronar cualquier comida, aunque también se adapta a las estaciones más frías, perfecto para compartir en familia o sorprender a invitados.
Cómo hacer posset de limón en casa
Ingredientes:
- 600 g de crema de leche o leche condensada
- 200 g de azúcar
- Ralladura de 3 limones
- 100 ml de jugo de limón
- (Opcional) 4 cucharadas de azúcar para la capa caramelizada
Preparación del posset de limón
- En una olla, calentar a fuego medio la crema de leche con el azúcar y la ralladura de limón.
- Cuando rompa hervor, retirar del fuego.
- Incorporar el jugo de limón y revolver con cuchara de madera hasta integrar bien.
- Servir en cáscaras de limón vacías y refrigerar durante 8 horas.
- Tip extra: para un toque más gourmet, espolvorear azúcar sobre la superficie y caramelizar con un soplete hasta dorar.
El posset de limón, por su textura cremosa y sabor refrescante, es el complemento ideal para una gran variedad de comidas. Este postre, funciona a la perfección como cierre de un menú a base de pescados o mariscos, ya que su acidez ayuda a limpiar el paladar. También combina muy bien con carnes blancas como pollo al horno o cerdo agridulce, equilibrando la untuosidad de los platos principales.
En el terreno dulce, puede servirse junto a galletas de manteca, biscotti o una base de crumble para sumar un toque crocante. Incluso marida con espumantes o vinos blancos frescos, potenciando su perfil cítrico y elegante.