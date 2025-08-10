Posset de limón, la receta fácil y deliciosa que es furor en TikTok.

El limón, con su inconfundible aroma y su toque ácido, es uno de los ingredientes más versátiles en la gastronomía. Ahora, un postre tradicional británico que lo tiene como protagonista volvió a ganar popularidad gracias a TikTok: el posset de limón.

La tendencia no solo seduce por su sabor fresco y cremoso, sino también por su presentación, ya que se sirve dentro de la propia cáscara del cítrico, logrando un resultado digno de un chef profesional.

El posset de limón se prepara en apenas 15 minutos.

De origen inglés y consumido sobre todo en verano, el posset es ideal para coronar cualquier comida, aunque también se adapta a las estaciones más frías, perfecto para compartir en familia o sorprender a invitados.

Cómo hacer posset de limón en casa

Ingredientes:

600 g de crema de leche o leche condensada

200 g de azúcar

Ralladura de 3 limones

100 ml de jugo de limón

(Opcional) 4 cucharadas de azúcar para la capa caramelizada

Preparación del posset de limón

En una olla, calentar a fuego medio la crema de leche con el azúcar y la ralladura de limón.

Cuando rompa hervor, retirar del fuego.

Incorporar el jugo de limón y revolver con cuchara de madera hasta integrar bien.

Servir en cáscaras de limón vacías y refrigerar durante 8 horas.

Tip extra: para un toque más gourmet, espolvorear azúcar sobre la superficie y caramelizar con un soplete hasta dorar.

El posset de limón, por su textura cremosa y sabor refrescante, es el complemento ideal para una gran variedad de comidas. Este postre, funciona a la perfección como cierre de un menú a base de pescados o mariscos, ya que su acidez ayuda a limpiar el paladar. También combina muy bien con carnes blancas como pollo al horno o cerdo agridulce, equilibrando la untuosidad de los platos principales.

En el terreno dulce, puede servirse junto a galletas de manteca, biscotti o una base de crumble para sumar un toque crocante. Incluso marida con espumantes o vinos blancos frescos, potenciando su perfil cítrico y elegante.