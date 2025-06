TC2000: Emiliano Stang reveló cuál fue el factor determinante para su victoria en Concordia

Stang suma tres victorias en la temporada.

La temporada arrancó de manera notable para Emiliano Stang, que se quedó con las dos primeras citas del calendario del TC2000 en Oberá y Buenos Aires, aunque no corrió con la misma suerte en Rosario, donde terminó cuarto. Este fin de semana, el oriundo de Villa Crespo (Entre Ríos) le tocó visitar su provincia natal en el Autódromo Ciudad de Concordia en el marco de la cuarta fecha del campeonato y logró volver a la victoria.

Este sábado, el piloto entrerriano quedó tercero en la clasificación con un tiempo de 1:42.060, pero debió largar cuarto detrás de Matías Rossi por el sistema de grilla invertida para los primeros seis lugares. Por delante no solo tenía a su compañero de Toyota Gazoo Racing, sino también Franco Morillo y Gabriel Ponce de León, que fue una de las pruebas más fuertes que tuvo Stang este domingo.

Y es que en la largada, Ponce de León superó a Morillo para convertirse en el nuevo líder de la carrera y el entrerriano hizo lo propio para quedar segundo e iniciar la búsqueda de la victoria en su tierra natal. De hecho, Stang se pasó casi toda la carrera detrás del oriundo de Junín, tanto que incluso Rossi se le acercó tras arrebatarle el tercer puesto a Morillo, lo que hizo que se viva una intensa definición en Concordia.

Es más, el rebase recién se dio cuando quedaba poco más de cinco minutos para el cierre de la carrera, momento en el cual los dos pilotos de Toyota Gazoo Racing dejaron atrás al de Corsi. Con aire limpio a su favor, Stang pudo sacar diferencia con su compañero y asegurarse la victoria, algo de lo que habló con Carburando tras cruzar la línea de meta con su Corolla Cross.

“Fue muy difícil pasar a Ponce de León, se empezó a elevar la temperatura de todo y tuve que ir atrás hasta que se abrió el hueco, me pude tirar en una maniobra hermosa que se dio y a partir de ahí administré en la punta. Rossi estaba más rápido que yo, pero al quedarse sin carga y los kilos que le afectaron, empezó a desgastarse más, así que eso me dio un poco de alivio y me permitió tener más espacio para enfriar todo”, afirmó Stang, que ahora marcha segundo en el campeonato a 11 puntos de su compañero.

Así quedó el podio del TC2000 en Concordia.

Tabla de posiciones del TC2000 tras Concordia