Cómo está Lian hoy: utilizan la Inteligencia Artificial para dar con el nene desaparecido

La última vez que vieron a Lian Gael Flores Soraire fue hace casi 10 meses en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. El niño de 3 años desapareció el 22 de febrero del 2025 y desde entonces, es intensamente buscado por la comunidad.

Ante la falta de respuestas que permitan avanzar en la investigación, la Justicia decidió sumar nuevas herramientas a la desesperada búsqueda del pequeño; entre ellas, la inteligencia artificial (IA), que aparece como un hilo de esperanza en sus familiares.

Durante la jornada del pasado martes, los padres de Lian -acompañados por su abogado Carlos Nayi- viajaron a Córdoba capital para reunirse con el fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado. Del encuentro también participó de manera telefónica el gobernador Martín Llaryora y se discutieron nuevas acciones para reactivar la búsqueda de Lian.

Cómo se utilizará la Inteligencia Artificial en la búsqueda del niño

Entre las opciones que se barajaron en la reunión entre las partes, se acordó recurrir a la tecnología para actualizar la imagen del niño desaparecido; tal como ocurrió en los últimos días con el caso de Loan Danilo Peña. A través de un sistema de inteligencia artificial, el objetivo es crear una foto que muestre cómo se vería hoy Lian, teniendo en cuenta el tiempo que pasó y los cambios que ello posiblemente representen en su rostro.

La herramienta de inteligencia artificial, que ya se utiliza en casos similares, permite "envejecer" una imagen original y "adaptarla" a la edad actual de la persona. En las próximas horas, esa foto estará disponible y se difundirá junto a la original.

Además, se acordó que la imagen se coloque en patrulleros de toda la provincia, que se entregue a las distintas fuerzas de seguridad y que se difunda a través de los medios de comunicación masivos, con la intención de que más personas puedan verlo, reconocerlo y aportar datos útiles.

El gobernador Llaryora también anunció que duplicará la recompensa para quienes brinden información sobre el paradero de Lian o sobre lo que pudo haberle ocurrido. El monto será entonces de 40 millones de pesos.

Dónde está Lian

Lian fue visto por última vez en el patio de su casa: fue su mamá quien lo dejó jugando cerca de las 3 de la tarde del 22 de febrero, antes de recostarse a dormir la siesta. Cuando se despertó una hora después, el nene ya no estaba. Comenzaron a buscarlo por la zona y dieron aviso a todos los vecinos.

Cada vez más desesperados, extendieron la búsqueda hacia los campos aledaños, los caminos rurales y un cortadero de ladrillos en la cercanía: un sitio con hornos, cuevas y muchos rincones difíciles de revisar. Pese a los esfuerzos, no hubo resultados.

Por la noche intervino la Policía. El operativo montado involucró patrullas rurales, bomberos, rescatistas, Gendarmería y agentes de otras fuerzas. Se usaron helicópteros y drones con cámaras térmicas, y más de 300 personas se sumaron a los rastrillajes. Tampoco se hallaron respuestas ni pistas.

Tras ello, el caso pasó al fuero federal y se conformó un equipo especial de fiscales para investigar una posible red de trata u otros delitos.