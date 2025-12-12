La Justicia avaló el pedido de los abogados de la familia de Loan Danilo Peña para realizar el “envejecimiento forense” sobre la imagen del menor que desapareció el 13 de abril de 2024, luego de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio. El pedido, firmado por la abogada querellante María Belén Russo Cornara, describía que “el menor sustraído tenía en esa oportunidad 5 años, 1 mes y 5 días” y solicitaba que “se ordene la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen de Loan”, destacando que dicha medida “permitirá una visualización actualizada que facilite su identificación y localización, optimizando así los recursos de búsqueda y cooperación ciudadana”.

Según el escrito que avaló la jueza correntina Cristina Pozzer Penzo, una resolución ministerial de 2018, “contempla el uso de tecnologías forenses avanzadas en coordinación con el SIFEBU para optimizar los mecanismos de búsqueda, incluyendo el envejecimiento forense de imágenes” y destaca que “existen precedentes relevantes en el ámbito internacional, como el caso Madeleine McCann en el Reino Unido, donde la técnica de Age Progression permitió actualizar su rostro para la búsqueda pública, colaborando con la recolección de información clave”.

Es por esto que la querella especificó que su solicitud es para que intervenga la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas y una vez creada la imagen se remita a INTERPOL para la actualización de la búsqueda internacional y se coordine “la difusión pública de la nueva imagen generada, a través de los mecanismos previstos en el Sistema de Alerta Sofía y medios de comunicación masivos”.

El pedido de la querella especificaba los detalles que se podrán obtener con el envejecimiento forense que habilitó la Justicia. El primer cambio descrito en el pedido como "el más importante" es el cambio craneofacial óseo, ya que como destaca el pedido “entre los 5 y 7 años, se observa que la cara continúa su crecimiento, con un aumento relativo del tercio inferior facial (la cara 'se alarga' respecto de la fase más redondeada de la infancia)”, y al momento del pedido el pequeño ya tendría 6 años y medio”. Además se deben actualizar las modificaciones morfológicas en la mandíbula, el maxilar superior y la nariz. También la solicitud hace referencia a que se trabaje en los “cambios de tejidos blandos” como la pérdida de adiposidad facial, la definición mandibular y los cambios en la piel y la textura producto de “la exposición solar, la aparición de pecas o pequeñas marcas/cicatrices pueden alterar la pigmentación o textura”. Además se incluye que se trabaje en los cambios en la dentición, los rangos esperables en estatura, peso y proporciones corporales, como así también las modificaciones con respecto al cabello, cejas, señas y marcas particulares.

En diálogo con El Destape, la abogada Russo Conrara destacó que “en cuanto al trabajo de la imagen, esperamos que los organismos técnicos puedan empezar a trabajar porque no es solamente una actualización de la imagen con una aplicación sino que es un proceso pericial serio que puede llevar de dos semana a dos meses y al ser el caso de Loan, un caso tan importante donde se necesita que sea rápido, seguramente se aceleren los tiempos. Pero no es algo instantáneo porque requiere un trabajo morfológico y el aval de los peritos que participan en ese trabajo”. Al mismo tiempo, afirmó que “lo importante es que ese punto ya está activado”. Además, la abogada querellante destacó que “apenas se termine, se controla que sea la correcta y ahí esperamos que se publique”.

Otro de esos pedidos puntuales era la actualización del monto de la recompensa que, según especificaron “la suma actualmente vigente —$5.000.000— se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición”. Al respecto, destacaron desde la querella que “tal monto resulta ridículo e ilógico si se lo compara con los parámetros que el propio Estado Nacional ha aplicado en otros casos de desaparición de personas, incluso aquellos de menor repercusión pública, donde se han dispuesto recompensas significativamente superiores”.

Ante este pedido, la jueza dispuso que se oficie al Ministerio de Seguridad para su actualización y se espera que el Poder Ejecutivo fije el monto correspondiente. “No esperábamos resultados inmediatos con estas medidas pero es muy positivo que se hayan ordenado porque es una manera de ampliar la búsqueda”, explicó Russo Cornara.

Las negativas de Pozzer Penzo en la causa

Mientras tanto, algunas medidas pedidas por la querella no fueron avaladas por el momento por la jueza Pozzer Penzo; aunque no se descarta que puedan llevarse a cabo más adelante.

Entre las más destacadas figura el pedido para realizar nuevos peritajes científicos y técnicos sobre los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados imputados en la causa por la desaparición y ocultamiento del menor. Esto ya había sido solicitado previamente y ahora volvieron a pedirlo. Según indicaron, la pericia tiene que ver con el “desarme de piezas y acceso a zonas habitualmente ocultas, la búsqueda, recolección y análisis de ADN: ya se detectó material genético masculino, aunque sin posibilidad de establecer compatibilidad, lo cual exige la ampliación de los estudios, la inspección de módulos informáticos y sensores, evaluación del comportamiento del vehículo y sus sistemas”, y por último “la reconstrucción de trayectorias, dinámicas y posibles recorridos, a partir de los registros técnicos existentes”. El reclamo de la querella se funda en que “ambos vehículos podrían haber sido utilizados en relación directa o accesoria con el hecho delictivo investigado, y su análisis resulta indispensable para confirmar o descartar hipótesis en curso”.

Este punto, al menos por el momento, no fue resuelto positivamente como así tampoco el pedido para realizar la “Protección de los niños involucrados”. La querella explicó que “la situación de los niños involucrados en esta causa exige medidas urgentes, integrales y especializadas de protección psicológica, con alcance no solo para los hijos del imputado, sino también para todos los niños que estuvieron presentes el día de la desaparición de Loan” y destacaron que esta solicitud ya había sido realizado por la defensa del imputado Bernardino Benítez y por la Defensora Pública de Menores ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

Para ello, se requirió la realización de un abordaje interdisciplinario mediante evaluaciones clínicas, psicológicas, victimológicas y vinculares realizadas por equipos especializados, con el objetivo de detectar si los menores sufrieron "abuso, coerción, manipulación o trauma".

La querella aguarda por una declaración clave

En comunicación con El Destape, la abogada querellante destacó que la Justicia haya avalado el pedido de indagatoria para María Regina Escobar, la esposa de Jorge Luciano Bertón, el hijo de Victoria Caillava. La mujer, según explicó la abogada, “fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del menor (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio”. Russo Cornara sostuvo que su testimonio es esencial porque “ella fue la única persona que estuvo con él durante el día 13 y parte del 14 de junio de 2024, fechas centrales para la línea temporal de los hechos investigados”.

Además, la letrada destacó que “se incorpora esta citación y es muy importante su testimonio y lo que diga, ya que a ella no se le había hecho preguntas ni se le había tomado testimonio durante la etapa de instrucción, y constituye una prueba relevante, directa y necesaria para el esclarecimiento de los hechos”.

Ante este nuevo movimiento en el expediente, la abogada aseguró que “estamos trabajando para encontrar a Loan”, mientras que desde el estudio que lleva adelante la querella “estamos contentos con este avance y esta ampliación de la investigación”. Mientras tanto, se espera que los cambios en la imagen y un nuevo monto de recompensa pueda servir para que de una vez por todas el pacto de silencio se quiebre y se sepa qué pasó y, finalmente, dónde está Loan.