Quién es Mariano Pérez, el libertario que pelea en Párense de Manos 3

Se viene una nueva edición del Párense de Manos, el evento que reúne a personas de distintos ámbitos en peleas mano a mano con reglas muy similares a las que tiene el boxeo. Se trata de la tercera ediciòn que se realiza de estos encuentros, que año a año logra un crecimiento mayor. En la primera ocasiòn, el lugar en donde se llevò adelante fue el Luna Park, estadio mìtico del deporte. Despuès llegò Vèlez y ahora el recinto elegido es el de Huracán.

El Tomás Adolfo Ducó recibirà 11 peleas con 22 retadores de distintas vertientes que se pondrán a prueba en búsqueda de conseguir un cinturón. Este espectáculo, que combina deporte y entretenimiento, vuelve a reunir a influencers, humoristas y figuras deportivas, consolidándose como una de las propuestas más convocantes, en un evento que es impulsado por los conductores del programa de Vorterix, Paren la Mano.

Entre los participantes del Párense de Manos 3 en 2025 estará Mariano Pérez, un joven influencer que se autodenomina periodista, con un perfil muy polémico. Es la cara visible del programa Break Point, uno de los espacios oficialistas más vistos en redes por el núcleo duro de seguidores del presidente Javier Milei. Nacido en Necochea, tiene 24 años y fue uno de los animadores de la campaña del actual mandatario en las redes sociales cuando realizó su campaña para diputado nacional en 2021.

En su cuenta en redes sociales si bien señala que es "periodista acreditado en Casa Rosada", reconoce que es un "animador oficialista". Llegó a tener mayor trascendencia cuando provocó una pelea durante una movilización opositora, al provocar a los manifestantes presentes con chicanas y faltas de respeto. En su canal de streaming además se realizaron los sorteos del sueldo de Milei cuando era diputado.

Cuál será el rival de Mariano Pérez

El duelo será contra Manu Jove, un periodista de Blender y TN con el que protagonizará el duelo de "comunicadores". El joven es columnista político, escribió un libro sobre el asesor presidencial Santiago Caputo junto a la periodista Maia Jastreblansky. Uno de los grandes atractivos de una noche que tambièn tendrà entre los cruces más interesantes el de Flor Vigna y Mica Viciconte, reviviendo una vieja rivalidad del programa Combate. Y el ex boxeador y campeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez se cruza con Laureano "Pepi" Staropoli, un luchador de MMA platense.

A qué hora pelean Mariano Pérez vs. Manu Jove

Será el sábado 20 de diciembre a las 19:20.