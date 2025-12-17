Rutina de yoga fácil y corta para reducir la ansiedad y el estrés: ideal para combatir el agotamiento de fin de año.

Existe una rutina de yoga corta y apta para principiantes que podés hacer en casa para reducir el estrés y la ansiedad. A pocos días de finalizar el año y con todo el cansancio acumulado, es normal que aumente el estrés y la ansiedad. Por esta razón, el yoga puede ser una herramienta muy poderosa.

Esta práctica milenaria no solamente sirve para calmar el estrés y la ansiedad, sino también para mover el cuerpo con movimientos suaves y amables. La rutina fue compartida por Amo Ramirez, creadora de contenido saludable, y es ideal para principiantes.

Rutina de yoga corta para el estrés y la ansiedad

1. Círculos con la cabeza

Sentate en el suelo o sobre el yoga mat con la espalda derecha y las piernas cruzadas. Las manos deben ir apoyadas en las rodillas. Hacé círculos con la cabeza, tres para un lado y tres para el otro, lentamente y con los ojos cerrados. Sentí cómo tus cervicales se relajan.

2. Círculos con la columna

Quedate en la misma posición. Ahora, en lugar de mover la cabeza en círculos, vas a mover la columna en círculos. Para hacerlo, llevá el torso hacia adelante y hacé un círculo en el aire con tu columna. Cuando vayas hacia atrás, encorvá la espalda suavemente. Hacé tres vueltas hacia cada lado.

3. Estiramientos laterales

En la misma posición, estirá un brazo hacia arriba e incliná el cuerpo hacia el lado opuesto. Sentí cómo toda la parte lateral de tus costillas se estira y se relaja. Hacelo bien lentamente, tres veces hacia cada lado.

4. Círculos con los tobillos

Sentate con las piernas estiradas y hacé círculos con los tobillos, tres veces desde afuera hacia adentro y otras tres veces desde adentro hacia afuera.

5. Piernas flexionadas, movimiento hacia los dos lados

Este ejercicio es muy bueno para abrir las caderas. Sentate con las palmas de las manos apoyadas a los lados de tu cuerpo. Las plantas de los pies apoyadas, las rodillas flexionadas apuntando al techo.

Mové desde la cadera hacia abajo en un mismo bloque las piernas, hasta llevarlas hacia un costado, mientras tu torso sigue manteniéndose al frente, despegando las plantas de los pies del suelo. Repetí lo mismo del otro lado y hacé tres veces en total de cada lado.

6. Círculos con las piernas, movimiento de caderas

Acostate boca arriba con las piernas estiradas. Flexioná una de ellas y hacé círculos con la cadera, elevando la rodilla. Tres con la pierna izquierda de adentro hacia afuera y luego de afuera hacia adentro, y lo mismo con la pierna derecha.

7. Torsión de espalda

Seguí boca arriba y estirá los dos brazos hacia tus costados formando una cruz. Hacé una torsión con las piernas hacia un lado, mientras tu torso va hacia el otro. Repetí lo mismo del lado contrario. En total tienen que ser tres veces para cada lado.

8. Descanso en postura de la mariposa con plantas de los pies juntas

Nuevamente, quedate boca arriba con las dos plantas de los pies pegadas, en postura mariposa. Abrí las piernas lo más que puedas, pegando los muslos al suelo. Alfojá y repetí tres veces.