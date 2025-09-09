¿Volvés cansado del trabajo? La rutina de yoga fácil y rápida que podés hacer para aliviar dolores sin esfuerzos.

Existe una rutina de yoga que es ideal para practicar cuando volvés del trabajo o si estás muy cansado. Generalmente, al regresar a casa después de un día largo, lo último en lo que se piensa es en hacer ejercicio. Sin embargo, el yoga es una herramienta clave para relajarse, y es por esto que una profesora de yoga recomendó la rutina ideal para practicar cuando estás cansado o te duelen partes del cuerpo.

La experta en yoga, dueña de la cuenta Prayana Studio, compartió en Instagram un video con ejercicios fáciles de hacer en casa para estos días. "Si tuviste un día largo, si caminaste muchísimo o estuviste todo el día de pie, vas a hacer esto", comienza diciendo la maestra de yoga. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video completo para comprender cómo poner tu cuerpo.

La rutina de yoga para hacer en casa si tuviste un día largo o estás cansado

Lo mejor de esta rutina es que no consiste en practicar yoga como lo conocemos, sino que son ejercicios basados en posturas de yoga, y por ende, mucho más sencillos. El primer ejercicio consiste en masajear el pie con una pelotita de tenis. Para esto, te tenés que descalzar y quitar las medias, poner la pelotita en el suelo, apoyar tu pie sobre ella y empezar a moverla de atrás hacia adelante y de un lado a otro.

Intentá llevar todo el peso de tu cuerpo sobre la pelota de tenis para sentir al máximo la relajación muscular. Seguramente, vas a notar que tu pie está mucho más contracturado de lo que pensabas. Este ejercicio te va a quitar todas las tensiones y calambres si lo practicás a diario.

El segundo ejercicio consiste en acostarse en el suelo, justo debajo de tu sillón o cama, y apoyar las piernas ahí. Al mismo tiempo, extendé los dos brazos hacia tus lados, cerrá los ojos, respirá profundo y relajate. Esto te va a ayudar a liberar la tensión de las piernas.

Para la última postura, colocá una almohada en el piso y hacé la postura de la paloma dormida, llevando una rodilla hacia el frente, con la pierna flexionada y el muslo apoyado en el suelo, y la de pierna de atrás estirada. Traé la almohada cerca de tu torso y recostalo completamente sobre ella.

"Y si tienes más tiempo, te vendría bien hacer una clase de yoga", cierra la profesora. En su perfil, podés encontrar una clase. Podés realizar las clases de esta profesora que están en su perfil de Instagram, o bien buscar ejercicios de yoga para principiantes en YouTube.