Caso Loan: está todo listo para el arranque del juicio por la desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Caso Loan: la decisión clave de la Justicia de cara al juicio

2026, el año en que se definirá qué pasó con Loan

Mientras se analizan las nuevas pericias y declaraciones testimoniales, el expediente se encamina hacia un juicio oral donde los siete imputados enfrentarán a la Justicia en busca de determinar qué pasó y qué hicieron con el pequeño.

Pocas horas después de los festejos de Año Nuevo, los movimientos en la Justicia de Corrientes empezaron lentamente en busca de analizar las últimas pericias y declaraciones testimoniales en torno a la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño que desapareció el 13 de junio de 2024 cuando tenía 5 años y había pasado el almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el Paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la ciudad correntina de 9 de Julio. Esas pericias tienen que ver con la elaboración de los informes de los rastrillajes de cuatro lagunas en los alrededores de la casa de campo de dos de los imputados, el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, y de la declaración de la nuera de la ex funcionaria, María Regina Escobar.

Caso Loan: qué reveló la última testigo de la causa por la desaparición

