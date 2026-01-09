Subsidios: qué pasa con las garrafas en 2026

Qué cambia con las garrafas y el Programa Hogar

Desde el 1° de enero de 2026, el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) también introduce cambios clave para los hogares que utilizan garrafas como principal fuente de energía, un universo que concentra a los sectores más vulnerables y a amplias zonas sin acceso a la red de gas natural.

La principal novedad es que los beneficiarios del Programa Hogar quedan incorporados al nuevo régimen, manteniendo la asistencia, pero bajo reglas actualizadas y con un esquema de bonificaciones estacionales.

Cómo funcionará el subsidio para garrafas

Según definió la Secretaría de Energía, 3,36 millones de hogares que hoy reciben el beneficio continuarán siendo alcanzados por el subsidio, aunque con una estructura distinta:

Durante el invierno , el Estado cubrirá el 100% del valor de una garrafa de 10 kilos por mes , actualmente estimada en unos $21.000 .

El resto del año, el subsidio será del 50% del costo mensual de la garrafa.

De esta manera, el mayor esfuerzo fiscal se concentrará en los meses de mayor demanda energética, siguiendo la lógica general del nuevo esquema de subsidios.

Inscripción y control de ingresos

A partir de enero, los hogares que requieran el beneficio deberán inscribirse o actualizar sus datos en el sitio oficial de la Secretaría de Energía (argentina.gob.ar/subsidios). Al igual que ocurre con la luz y el gas por red, el acceso estará condicionado a cumplir con el nuevo criterio de ingresos: no superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), hoy cercanas a los $3,77 millones mensuales.

Además, el Gobierno podrá cruzar información patrimonial y de consumo para evaluar la capacidad de pago del hogar, lo que abre la puerta a exclusiones futuras si se detectan indicadores de solvencia económica incompatibles con el subsidio.

Con estos cambios, el Ejecutivo busca ordenar y focalizar la asistencia en los hogares sin acceso al gas natural, manteniendo el apoyo estatal, pero con mayor control y menor cobertura fuera del invierno. Para quienes dependen de la garrafa, el subsidio seguirá siendo un componente central del gasto energético familiar, aunque ahora sujeto a revisiones más frecuentes y criterios más estrictos.

