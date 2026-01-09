Susto en el Ascenso del fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en plena pretemporada

Susto en el Ascenso del fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco

Un arquero del Ascenso del fútbol argentino se descompensó en pleno entrenamiento de la pretemporada y causó conmoción. El joven guardameta pertenece a uno de los clubes que supo ser protagonista en la última temporada en la Primera Nacional y quedó al borde de subir a la máxima categoría. Ahora, el plantel se prepara para volver a pelear por el mismo objetivo pero se encontró con este hecho que por suerte no terminó en tragedia.

El afectado fue Mauricio Nievas, hombre de Deportivo Madryn de Chubut que militará este 2026 en la segunda división. El portero del "Aurinegro" tuvo un paro cardiorrespiratorio durante una práctica y los médicos de la institución rápidamente reaccionaron para salvarle la vida. Finalmente lo lograron y desde las redes del elenco chubutense lo contaron a través de un comunicado, pero también habló uno de los profesionales que lo socorrió.

El comunicado de Deportivo Madryn sobre lo que pasó con su arquero Mauricio Nievas

En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución.

Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad.

La palabra del médico de Deportivo Madryn y cómo está Mauricio Nievas

Por medio de un video publicado en las redes del club, el doctor Marcelo Ballari se encargó de dar detalles de lo sucedido: "Este video es para informar y llevar tranquilidad de lo que ocurrió ayer con uno de nuestros jugadores profesionales que sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado. Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático con el que cuenta el club más el apoyo de óxigeno y por supuesto la participación de todos los que formamos parte del cuerpo médico del club. Se inició rápidamente la reanimación y el paciente salió del paro cardiorrespiratorio del campo de juego y después fue trasladado en ambulancia".

A su vez, agregó que "se recupera favorablemente y es estudiado para determinar las causas por las que lo sufrió". Mientras tanto, el arquero permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Andrés Isola con pronóstico reservado, según aseguró otro de los médicos de la institución -Gustavo Acuña- a los medios locales, quien además contó que no hubo anomalías previas al suceso. Por el momento se lo mantiene bajo observación para seguir su evolución.

Cómo quedó conformada la Primera Nacional

La segunda división del fútbol argentino que comenzará en febrero contará con un total de 36 clubes divididos en dos zonas. Los dos ganadores de cada grupo se enfrentarán en una final que otorgará la primera plaza en la máxima categoría, mientras que la segunda se definirá por un Reducido que disputarán los siete mejores restantes de la Zona A y B a los que se sumará el perdedor del duelo decisivo. Así se dividirán los equipos:

Zona A:

All Boys, Ferro Carril Oeste, Colón de Santa Fe, Chacarita, Godoy Cruz de Mendoza, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes (Caseros), Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Central Norte de Salta, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B:

Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Quilmes, Gimnasia de Jujuy, Almagro, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland.