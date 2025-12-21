El gran gesto de Almagro que es ejemplo en Argentina: "Cada vez más social"

El gran gesto del club Almagro con sus socios.

Almagro, club que milita actualmente en la Primera Nacional del fútbol argentino, tuvo un gran gesto a imitar por el resto de los clubes. La institución de José Ingenieros publicó en las cuentas oficiales de sus redes sociales una iniciativa original para ayudar a sus socios en el plano laboral, en un contexto muy complicado para el país en general.

Mediante los perfiles en Instagram y X (ex Twitter), la entidad de Villa Raffo impulsó la denominada Red Laboral Almagro, con varios beneficios incluidos para aquellos que abonan la cuota mensualmente para el mantenimiento y el crecimiento de la entidad "Tricolor". En plena crisis de empleo con el gobierno de Javier Milei, esta idea se trata de aire fresco de cara a un 2026 que avecina difícil para las grandes mayorías.

Almagro, ejemplar: lanzó una red laboral en un club "cada vez más social"

A través del siguiente anuncio oficial, el "Tricolor" precisó:

Inauguramos la Red Laboral Almagro

En un contexto laboral desafiante, desde el Club Almagro creemos más que nunca en la necesidad de promover la inclusión laboral de nuestros socios. Por eso hoy presentamos la Red Laboral Almagro, una iniciativa destinada a acompañar, impulsar y colaborar con oportunidades a nuestros socios y socias activos.

¿De qué se trata?

Bolsa de trabajo Almagro: los socios en búsqueda laboral activa podrán cargar sus CVs para que sean distribuidos entre las marcas, sponsors y comercios que acompañan al club.

Espacio para emprendedores: todos los socios que tengan un proyecto o emprendimiento propio podrán difundirlo para ganar visibilidad dentro de la comunidad tricolor.

Esta red está destinada exclusivamente a socios al día, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento, el trabajo y el apoyo entre tricolores.

Por un Almagro cada vez más social.

Los Andes le rescindió el contrato a Marcos Brítez Ojeda por jugar la Copa Potrero 2025

El comienzo de la segunda edición del torneo de fútbol amateur no estuvo librado de polémicas. Al igual que el año pasado, la participación de futbolistas profesionales en el torneo organizado por Sergio 'Kun' Agüero provocó controversias, ya que algunos rescindieron su contrato en sus clubes para poder estar presentes. Un emblemático caso es el de Marcos Brítez, jugador de Los Eucaliptos, que obligó a un histórico club del ascenso del fútbol argentino a publicar un comunicado justificando su desvinculación de la institución.

El volante de 39 años dejó oficialmente de ser parte del plantel de Los Andes este lunes, después de que el cuadro del sur del Gran Buenos Aires lo informara por redes sociales. A pesar de que fueron doce en total los integrantes desafectados, el 'Milrayitas' publicó un mensaje aparte para él, aunque no especificó los motivos detrás de su salida: "Informamos a nuestros socios y simpatizantes que, de común acuerdo, se rescindió el contrato de Marcos Brítez Ojeda. Le deseamos el mayor de los éxitos y le agradecemos el profesionalismo con el que defendió nuestra camiseta", expresaron.

Ojeda no es el único jugador de Los Eucaliptos que tiene recorrido en las categorías del ascenso: también están Ezequiel Cohen, que estuvo en Deportivo Español (Primera C) este año, y el defensor Uriel Papaianni de Juventud Unida de San Miguel (Primera C). En esta campaña jugó apenas seis encuentros: cinco por la Primera Nacional (competición en la que el equipo finalizó decimotercero en la Zona A, sin clasificar al Reducido) y uno por Copa Argentina en el que cayó por 1 a 0 frente a Rosario Central.