En el partido en el que se definía el segundo finalista del reducido entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn hubo una feroz pelea. Al término del encuentro, los dos planteles se trenzaron a golpes en una violenta situación que terminó en una batalla campal en pleno campo de juego. La violenta situación se dio apenas terminó el encuentro.

La situación se dio apenas terminó el partido y, de esta manera, el escándalo se generó en estas últimas horas después de la derrota del conjunto del Oeste del Conurbano bonaerense. Deportivo Madryn venció este domingo por 1-0 a Deportivo Morón en un partido correspondiente a la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El único gol del encuentro lo convirtió Santiago Postel, a los 15 minutos del primer tiempo. Por su parte, a los 7 minutos del complemento, Joaquín Livera se fue expulsado y dejó al ‘Gallito’ con diez futbolistas sobre el terreno de juego del Estadio Abel Sastre.

Lo que generó el escándalo

Esta situación tuvo caldo de cultivo en las últimas semanas. El Tribunal de Ética de la AFA suspendió por 30 días a raíz de una fake news que se dio en las últimas semanas, ya que en el mismo comunicado sostenía que "eran declaraciones presuntas" contra Toviggino y Tapia.

El Club Deportivo Morón salió a aclarar mediante un comunicado oficial una serie de declaraciones que realizó Walter Otta, y que fueron en contra del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Desde la institución del oeste aseguraron que se vieron "en la obligación de tener que salir a desmentir categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas que no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del Fútbol Argentino se viene propiciando desde que asumió su actual gestión encabezada por Claudio Tapia".

Además, destacaron la confianza en poder demostrar la inocencia de Otta: "Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta".