San Lorenzo no lo tuvo en cuenta, pero cerró el 2025 con título universitario y como goleador

Un jugador que se marchó de San Lorenzo cerró el 2025 con un título universitario y como goleador en Barracas Central.

Luego de que San Lorenzo de Almagro decidió no considerarlo dentro de su proyecto deportivo, Facundo Bruera encontró en Barracas Central el escenario ideal para reinventarse. El delantero cerró el 2025 con una doble consagración: fue uno de los goleadores del "Guapo" en el fútbol argentino y, fuera de la cancha, alcanzó un logro personal que marcó su vida al recibirse de abogado, combinando rendimiento deportivo y crecimiento académico.

El final de 2025 quedará grabado como uno de los momentos más importantes en la vida de Bruera. No solo por lo que hizo dentro del campo de juego, sino por un logro que trasciende cualquier estadística futbolística. El delantero de Barracas Central levantó su propio “título” al completar sus estudios universitarios y recibirse de abogado, un objetivo personal que había postergado durante su carrera profesional.

La imagen del festejo fue tan simbólica como emotiva: familia, espuma, papel picado y sonrisas a la salida de la universidad. Un triunfo distinto, pero igual de valioso que los goles que convirtió durante la temporada.

Bruera festeja el título de abogado.

Barracas Central, el lugar donde volvió a sentirse protagonista

En lo futbolístico, Bruera encontró en Barracas el contexto ideal para relanzar su carrera tras su regreso al fútbol argentino. Luego de sus pasos por Olimpia y Nacional de Paraguay, el atacante volvió al país con la necesidad de sumar minutos, continuidad y confianza.

La respuesta fue contundente. Durante la temporada 2025, el delantero se consolidó como una de las piezas ofensivas más importantes del "Guapo", cerrando el año con 10 goles y cinco asistencias en 35 partidos, números que lo posicionaron como el máximo anotador del equipo.

Si se amplía el registro total con la camiseta de Barracas Central, el centrodelantero acumula 13 goles en 46 encuentros, quedando muy cerca de su mejor marca histórica, lograda en Olimpia, donde convirtió 14 tantos en 51 presentaciones oficiales.

San Lorenzo, dueño de su pase, y un futuro por definir

Aunque atraviesa un gran presente en Barracas, el futuro contractual de Bruera todavía no está resuelto. El delantero pertenece a San Lorenzo, club que decidió no tenerlo en cuenta dentro de su planificación deportiva y lo cedió a préstamo.

Ese vínculo con el conjunto barraqueño finalizará en junio del próximo año, y por ahora no hay una definición clara sobre su continuidad. Barracas Central analiza si hará uso de la opción de compra, valuada en alrededor de dos millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt.

En paralelo, no se descarta que Damián Ayude, actual entrenador del Ciclón, evalúe su regreso para reforzar el plantel "Azulgrana" de cara a lo que viene. Todo dependerá del proyecto deportivo y de las necesidades del club en el próximo mercado.

Un gol fuera de la cancha antes de volver a entrenar

Mientras se prepara para retomar los entrenamientos y comenzar a diagramar un 2026 que tendrá a Barracas Central compitiendo en la Copa Sudamericana, Bruera celebró su logro académico como si se tratara de un gol decisivo.

No es un detalle menor: en un fútbol cada vez más exigente, lograr equilibrar la carrera profesional con los estudios universitarios es una rareza. En ese sentido, el delantero dio un ejemplo que fue destacado tanto en el ambiente deportivo como fuera de él.

El título universitario de Bruera también tiene una fuerte raíz familiar. Su padre, Pablo Bruera, es abogado, egresado de la misma universidad, y fue intendente de La Plata entre 2007 y 2015. Actualmente, se desempeña como asesor en derecho deportivo, un camino que ahora comparte con su hijo.