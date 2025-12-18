Alejandro Tamer, dirigente de San Lorenzo y mano derecha de Sturzenegger, es denunciado por trabajadores de Anses por persecución

Los trabajadores de Anses denunciaron hostigamiento y persecución por parte de un alfil político del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se trata de Alejandro Tamer, agente ejecutor del ajuste en el Estado, socio fundador de la empresa Despegar y protagonista de la crisis institucional en San Lorenzo de Almagro. Su irrupción se enmarca en una feroz interna en el Gobierno: el expresidente del Banco Central contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Está rompiendo los huevos", confió una fuente vinculada a la Anses a este medio al ser consultada por el accionar de Tamer, también secretario de Actas en San Lorenzo, en los últimos meses. Así lo dejó demostrado el comunicado que difundió la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social el viernes, en el cual calificaron a Tamer como el "brazo derecho de Sturzenegger" y señalaron que "irrumpió sin aviso en la UDAI San Martín, grabó a trabajadores durante la atención al público, filmó trámites y mantuvo una actitud altanera y despreciativa al personal".

"El día 12/12, el funcionario Alejandro Tamer (Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado) ingresó sin aviso a la UDAI San Martín, grabando a trabajadores durante la atención al público y mostrando una actitud altanera. APOPS rechaza enérgicamente estas prácticas de hostigamiento y anunció acciones gremiales y legales", remarcó el documento. Además, apuntaron que actuó con "destrato contra los trabajadores", y que lo hizo "sin justificación ni autorización".

Envalentonado con el ajuste

A pesar de que la Anses depende del Ministerio de Capital Humano, una fuente cercana al organismo afirmó que Tamer "va sin ninguna autoridad pero con la bendición de Sturzenegger", un hecho que se inscribe en la interna con Caputo. Es que el "coloso", como le dice el presidente Javier Milei, ambiciona volver al Palacio de Hacienda.

Según comentan en los pasillos previsionales, Tamer "ahora se hace el guapo porque Milei le da bola con el impulso que le da a la reforma laboral". Envalentonado y violento, no va solo a las auditorías paralelas que ejerce, ya que suele estar acompañado por Valentín Spialtini, director nacional de Racionalización del Estado.

En abril de este año, Sturzenegger había celebrado una nueva ola de despidos ejecutada en el Estado y había agradecido a los funcionarios que “arman y desarman los organigramas para asegurar que achicamos sin afectar los servicios que el gobierno nacional debe prestar”. Se refería al secretario de Transformación, Maximiliano Fariña, Tamer, Spialtini, y a Liza Macri.

Topo de las SAD en el club de los socios

A fines de 2023, Tamer selló una alianza política con Marcelo Culotta para integrar una lista en las elecciones presidenciales de San Lorenzo. Meses después, Tamer rompió con el espacio que integraba para asumir un puesto en el oficialismo del escandaloso Marcelo Moretti, quien fue desplazado de la presidencia del club al declararse la acefalía este martes.

El quiebre con la agrupación se dio, en buena parte, por la postura de Tamer respecto al ingreso del modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Fiel a Sturzenegger, Tamer está a favor del manejo de clubes por parte de capitales privados. Esta concepción va incluso contra el estatuto de la asociación civil a la cual pertenece como miembro de la comisión directiva.

De hecho, Tamer fue uno de los cinco dirigentes que no renunció en la última reunión de comisión directiva. La dimisión generalizada era uno de los reclamos de los socios para precipitar la salida de Moretti, quien permanecía atornillado en su puesto a pesar del repudio recolectado en los últimos dos años. Finalmente, la acefalía se dio a pesar del accionar del funcionario libertario.

En septiembre ya se había realizado un cónclave para intentar dictar el fin del gobierno de Moretti. En aquel momento, Tamer intentó ingresar con su auto a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo pero los hinchas que estaban en el lugar le impidieron entrar y hasta patearon su vehículo.

Al repasar sus antecedentes, a Tamer no lo quieren ni los trabajadores del Estado ni los hinchas de San Lorenzo. Un combo de impopularidad difícil de alcanzar.