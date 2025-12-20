Estudiantes vs Platense por el Trofeo de Campeones: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes buscará coronar una temporada soñada cuando enfrente a Platense este sábado en el Trofeo de Campeones 2025, un duelo que definirá al campeón absoluto de la temporada en el fútbol argentino. El Pincha llega envalentonado tras consagrarse campeón del Torneo Clausura el último sábado ante Racing en una dramática definición por penales, mientras que el Calamar intentará dejar atrás un pésimo segundo semestre para cerrar un año histórico con otro título, aprovechando su condición de campeón del Apertura que le dio el primer trofeo de su historia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Platense, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Platense?

El partido entre Estudiantes de La Plata y Platense por el Trofeo de Campeones 2025 se jugará este sábado 20 de diciembre de 2025, a partir de las 18 (hora argentina) en el Estadio Único de San Nicolás. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer, con Pablo Dóvalo como VAR.

El conjunto platense llega a este partido con el tanque lleno de confianza tras consagrarse campeón del Torneo Clausura apenas unos días atrás. El Pincha venció a Racing en una vibrante final que terminó igualada 1-1 en los 120 minutos y debió definirse desde el punto penal, donde Estudiantes se impuso 5-4 para levantar el trofeo. Este título significó el broche de oro para una segunda mitad de temporada en la que el equipo de Eduardo Domínguez demostró una solidez notable en los momentos decisivos.

El camino de Estudiantes en el Clausura no fue sencillo. El equipo clasificó en el octavo puesto a los playoffs, lo que lo obligó a visitar a rivales complicados en cada instancia. Sin embargo, el Pincha demostró una efectividad letal: eliminó a Rosario Central en Arroyito con un triunfo por 1-0, repitió la dosis ante Central Córdoba en Santiago del Estero en los cuartos de final, y en las semifinales visitó El Bosque para imponerse ante su clásico rival Gimnasia, también por la mínima diferencia. Cuatro victorias consecutivas por 1-0 que reflejaron la solidez defensiva y la capacidad de resolución del conjunto de La Plata.

El Pincha llega a este compromiso con ritmo competitivo pero arrastrando un desgaste considerable tras el alargue y la definición por penales del último sábado. Además, Eduardo Domínguez tiene dos preocupaciones en el aspecto físico: Santiago Arzamendia terminó la final muy dolorido tras una disputa con Juan Nardoni, se lo vio con una bota ortopédica sin poder apoyar la pierna derecha, y hoy es la mayor preocupación en La Plata. Por otro lado, Tiago Palacios no pudo completar el partido ante la Academia por una molestia muscular y será esperado hasta último momento para este duelo.

Por su parte, Platense llega a este encuentro con sentimientos encontrados. El Calamar consiguió el primer título de su historia a mitad de año con la obtención del Torneo Apertura 2025, una hazaña que quedará grabada para siempre en la memoria de la institución. Después de terminar sexto en la fase regular del Grupo B, el equipo mostró una versión épica como visitante: eliminó nada menos que a Racing, River y San Lorenzo en condición de forastero, para luego imponerse 1-0 ante Huracán en la final disputada en Santiago del Estero con gol de Guido Mainero.

Sin embargo, el segundo semestre fue completamente opuesto para el equipo de Vicente López. Tras la salida de Favio Orsi y Sergio Gómez como dupla técnica, el Calamar se desdibujó completamente y finalizó el Torneo Clausura en el último lugar de su zona con apenas 12 puntos, quedando muy lejos de poder clasificar a los playoffs. Esta actuación preocupante contrasta dramáticamente con la brillantez mostrada en el primer semestre, y ahora el equipo dirigido por Walter Zunino tendrá la posibilidad de dejar atrás los últimos meses difíciles y cerrar un año histórico con otro título que le permita considerarse el mejor equipo de la temporada.

Formaciones probables de Platense y Estudiantes de La Plata

El técnico de Platense, Walter Zunino, cuenta con un plantel considerablemente diferente al que conquistó el Torneo Apertura debido a las múltiples altas y bajas que se produjeron en el mercado de pases. Esta situación suma un factor de incertidumbre para el Calamar, que no ha tenido continuidad ni ritmo competitivo en las últimas semanas tras quedar eliminado tempranamente del Clausura. El entrenador tiene dos dudas puntuales en su formación: en el arco, entre Federico Losas y Andrés Desábato, y en la delantera, donde define entre Augusto Lotti y Nicolás Orsini para acompañar el ataque junto a los veloces extremos.

El esquema táctico de Platense se sostiene en la solidez defensiva de Oscar Salomón e Ignacio Vázquez en el centro de la zaga, con Juan Saborido y Tomás Silva como carrileros. En el mediocampo, la dupla de contención estará conformada por Leonel Picco y Rodrigo Herrera, mientras que la creatividad llegará desde los pies de Guido Mainero, héroe de la final del Apertura, Ronaldo Martínez y Franco Zapiola, tres jugadores llamados a desequilibrar y generar las situaciones de peligro para el Calamar en ataque.

Por el lado de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez tiene prácticamente definido el once inicial con dos variantes obligadas por lesión. La principal novedad pasa por el lateral izquierdo: Gastón Benedetti, quien extendió su contrato en las últimas horas, se perfila para ocupar el lugar de Santiago Arzamendia. El uruguayo terminó la final muy dolorido y se lo vio con una bota ortopédica, por lo que hoy es la mayor preocupación física en el plantel platense y todo indica que no podrá estar presente en San Nicolás.

La otra incógnita está en la mitad de la cancha. Tiago Palacios no pudo completar la final ante Racing por una molestia muscular y será esperado hasta último momento para ver si llega en condiciones óptimas. Si el mediocampista no puede jugar, las alternativas que maneja Domínguez son Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos, en una decisión que se tomará sobre la hora del partido. El resto del equipo sería el mismo que levantó el título del Clausura, con Fernando Muslera en el arco, la línea defensiva conformada por Román Gómez, Santiago Núñez y Leandro González Pirez, el mediocampo con Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi y Cristian Medina, y la dupla ofensiva de Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

Probable formación de Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Probable formación de Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense vs Estudiantes de La Plata: Ficha técnica