88 equipos en 3 categorías: el descalabro en el fútbol argentino en 2026

La insólita cantidad de equipos en el fútbol argentino en 2026.

El fútbol argentino afrontará la temporada 2026 con una exorbitante cantidad de equipos, otra vez. La desorganización en los torneos por parte de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia generó que haya 88 clubes repartidos en las tres categorías principales, lo cual representa un verdadero despropósito si se compra con las grandes ligas del mundo. Tanto en la elite como en la Primera Nacional habrá dos zonas, con cruces interzonales y de clásicos incluidos.

Por si ello fuese poco, existirán otros 65 conjuntos entre las dos divisionales que siguen. Por último, habrá nada menos que 332 conjuntos en los Regionales. Son demasiadas instituciones las que tienen presencia en cada campeonato, lo que provocó un desfasaje en cuanto a los certámenes a disputar a lo largo de esta campaña, que recién se encuentra en la etapa de la pretemporada.

La cantidad de equipos en cada categoría del fútbol argentino en 2026

Primera División > 𝟯𝟬 equipos. Primera Nacional > 𝟯𝟲 equipos. Primera B Metropolitana > 𝟮𝟮 equipos. Federal A > 𝟯𝟳 equipos. Primera C > 𝟮𝟴 equipos. Regional > 𝟯𝟯𝟮 equipos.

Los equipos de la Primera División del fútbol argentino en 2026

Zona A:

Boca.

Independiente.

San Lorenzo.

Deportivo Riestra.

Talleres de Córdoba.

Instituto de Córdoba.

Platense.

Vélez.

Estudiantes de La Plata.

Gimnasia de Mendoza.

Lanús.

Newell´s.

Defensa y Justicia.

Central Córdoba de Santiago del Estero.

Unión de Santa Fe.

Zona B:

River.

Racing.

Huracán.

Barracas Central.

Belgrano de Córdoba.

Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba).

Argentinos Juniors.

Tigre.

Gimnasia de La Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza.

Banfield.

Rosario Central.

Aldosivi de Mar del Plata.

Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín.

Los clubes de la Primera Nacional en 2026

Zona A:

All Boys, Ferro, Colón, Chacarita, Godoy Cruz de Mendoza, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Central Norte, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B:

Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Quilmes, Gimnasia de Jujuy, Almagro, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland.

Los equipos de la Primera B Metropolitana en 2026

Ituzaingó, Deportivo Armenio, Flandria, Brown de Adrogué, Argentino de Quilmes, Laferrere, Defensores Unidos de Zárate, Talleres (RE), Comunicaciones, Argentino de Merlo, Dock Sud, Arsenal, Deportivo Merlo, Excursionistas, Camioneros, Villa Dálmine, Sportivo Italiano, UAI Urquiza, San Martín (B), Real Pilar, Villa San Carlos y Liniers.