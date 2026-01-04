AFA de luto: murió un histórico dirigente del fútbol argentino a los 85 años

Murió un histórico dirigente del fútbol argentino.

El fútbol argentino está de luto porque murió un histórico dirigente, que fue un emblema en especial durante la etapa de Julio Grondona como mandamás de la AFA. A los 85 años falleció Horacio Usandizaga, expresidente de Rosario Central entre el 2007 y el 2010, etapa en la que se produjo el descenso a la Primera B Nacional en el 2010 pero durante la cual también se compró el gran predio de Arroyo Seco, en el que actualmente se entrena el plantel profesional del "Canalla".

Los restos del "Vasco" serán velados en la cochería Caramuto ubicada en Córdoba 2936, desde el mediodía del domingo 4 de enero del 2026 hasta las 20, en una ceremonia íntima para familiares, amigos y allegados. Abogado y referente provincial de la UCR (Unión Cívica Radical), su deceso dejó secuelas y una tristeza absoluta para sus seres queridos y conocidos.

El recorrido del extitular del "Canalla" no solamente tuvo que ver con el fútbol, sino también con la política de Santa Fe. Es que fue el primer intendente de Rosario tras la recuperación de la democracia en 1983, en un período bisagra en la vida institucional de la ciudad. Su gestión fue ratificada en las urnas en 1987, consolidándolo como una de las figuras centrales del radicalismo santafesino. Más adelante, continuó su carrera política como diputado provincial radical entre 1993 y 1995, y luego como senador nacional por Santa Fe desde 1995 hasta 2001.

Nacido el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, provincia de Santa Fe, se trató de una persona que tuvo varios inconvenientes de salud hasta que su corazón dijo basta en este arranque del 2026: poco tiempo después de dejar la presidencia de Rosario Central, Usandizaga sufrió tres accidentes cerebrovasculares, situación que lo alejó definitivamente de la vida pública y política. Desde entonces mantuvo un perfil bajo, lejos de la exposición que había marcado gran parte de su trayectoria.

Con un escueto comunicado y una imagen del exmandamás del "Canalla", la institución de Arroyito publicó: "A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010". "Las condolencias y el respeto para la familia y amigos", completaron.