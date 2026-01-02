El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrada en el presunto manejo irregular de divisas por una cifra que supera los 200 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Según la investigación, la AFA habría evitado liquidar en el mercado oficial de cambios (MULC) ingresos millonarios en dólares y euros provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales. La autoridad monetaria investiga los movimientos financieros realizados entre 2020 y 2021, un período marcado por la vigencia de restricciones cambiarias mas estrictas.

El expediente detalla que la suma bajo análisis asciende a 131.384.828 dólares y 94.999.920 euros. Los investigadores sospechan que la entidad utilizó estrategias para eludir la pesificación obligatoria al tipo de cambio oficial, que en ese entonces presentaba una brecha significativa respecto a las cotizaciones paralelas.

El BCRA objetó el cambio de rubro. Los fondos que inicialmente ingresaban bajo códigos de servicios, fueron presuntamente registrados luego como "donaciones" u "otras transferencias corrientes" (código I08), categorías que permitían evitar la liquidación de las divisas.

Además, señalaron los montos pendientes: remesas que directamente no pasaron por el mercado oficial, incluyendo posibles operaciones con dólares financieros como el Contado con Liquidación (CCL).

Según trascendió, los fondos objetados provienen de la proveedora de indumentaria Adidas y empresas de televisación como Fox y Argentina Football Distribution LLC.

El BCRA puso el ojo en ingresos provenientes de la marca de las tres tiras por casi 95 millones de euros, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020. Por parte de Fox, la suma en revisión supera los U$S 45 millones y de Argentina Football Distribution se objetaron U$S 78 millones.

Fuentes al tanto de las investigaciones señalaron que la defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial según la regulación vigente. El mecanismo, según los investigadores, permitió a la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria.

Así las cosas, la autoridad monetaria inició un sumario contra Tapia, presidente de la AFA, y a los dos tesoreros que estuvieron al frente durante el período investigado: Alejandro Nadur y Pablo Toviggino. Es la primera vez que el BCRA activa un sumario formal contra la entidad madre del fútbol argentino por este tipo de operaciones.