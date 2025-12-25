Argentina no existe: las 10 ligas de fútbol más vistas del mundo en 2025

Las 10 ligas de fútbol más vistas del mundo en 2025.

Un estudio del reconocido portal internacional Sportsdunia sacó a la luz cuáles fueron las diez ligas de fútbol más vistas durante el 2025. Lamentablemente, no aparece el torneo de la Primera División del fútbol argentino, organizado por la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia. Si bien se trata del certamen en el que debutaron la gran mayoría de los campeones con la Selección nacional en Qatar 2022, ni siquiera la hazaña conseguida por el equipo de Lionel Scaloni alcanzó para despertar el interés de los hinchas de otros países.

Como era de esperarse, lideran el ranking la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España, aunque sorprendió a muchos que la Bundesliga de Alemania completara el podio. En tanto, después se ubicaron en el top diez del listado la Serie A de Italia, la Ligue 1 de Francia, la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, el Brasileirao de Brasil, la Liga MX de México, la Primeira Liga de Portugal y finalmente la Eredivisie de Países Bajos (ex Holanda).

Premier League de Inglaterra (3.2 billones de visualizaciones). LaLiga de España (0.6B). Bundesliga de Alemania (0.45B). Serie A de Italia (0.38B). Ligue 1 de Francia (0.21B). MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos. Liga MX de México. Brasileirao de Brasil. Primeira Liga de Portugal. Eredivisie de Países Bajos (ex Holanda).

* Fuentes: Sportsdunia, Opta, Nielsen y rankings globales (viewership en miles de millones aproximados en los países con la información disponible).

