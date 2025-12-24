El sueldo básico de los jugadores en 2026 según la AFA de Chiqui Tapia en el fútbol argentino

AFA actualizó el sueldo mínimo de los jugadores del fútbol argentino: cuánto se cobra en cada categoría.

La Asociación del Fútbol Argentino publicó de manera oficial los salarios básicos mensuales de los futbolistas profesionales para la temporada 2026. El organismo que preside Claudio "Chiqui" Tapia actualizó los valores mínimos que los clubes de las cinco divisiones del fútbol masculino y aquellos que tengan contratos en el fútbol femenino deberán garantizar según su categoría: esto incluye a todos aquellos que disputen la Primera C, el Federal A, la Primera B, la Primera Nacional y la Liga Profesional.

Esta revisación de los haberes surge a partir del acuerdo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), que permite establecer una referencia para los contratos profesionales. Los aumentos del sueldo mínimo, en medio de una fuerte crisis económica provocada por las políticas del gobierno de Javier Milei, alcanzan más de un 200% respecto de su última actualización a finales del 2024.

El salario mínimo para un jugador del fútbol argentino en 2026

El sueldo básico mensual más bajo de las categorías profesionales corresponde a las jugadores profesionales del fútbol femenino y los futbolistas de la Primera C: 786.000 pesos. Cabe recordar que si bien se anunció un inicio de profesionalización de la disciplina en 2019, solamente los clubes de Primera A están obligados a darle contrato a un número mínimo de jugadoras, una medida que permanece intacta hasta la actualidad.

La segunda escala de valor la ocupan los salarios de futbolistas del Federal A y la Primera B, los dos campeonatos de tercera categoría que tiene el fútbol argentino (para no afiliados y afiliados a la AFA, respectivamente). En estos casos, el haber mínimo que debe percibir un profesional no puede ser menor a los 856.000 pesos.

Luego está la Primera Nacional, competición que actualmente cuenta con 36 equipos y, que en caso de mantenerse el formato que se utilizó en 2025, apenas otorga dos ascensos a la máxima categoría. Para los futbolistas el mínimo alcanza 1.032.000 pesos. Por último, aquellos que participan en la Liga Profesional, la máxima división, deben cobrar al menos 1.620.000 pesos.

Los aumentos, si bien resultan simbólicos para las instituciones con mayor poderío económico que tienen la posibilidad de ofrecer contratos más altos a sus planteles, alcanzan casi un 300% respecto del año pasado: tanto el mínimo del fútbol femenino como el de la Primera C creció en un 286%, el del Federal A y la Primera B en un 261% y el de Primera Nacional un 262%; por su parte, el mínimo de la Liga Profesional fue el que más aumentó con un 360%.

Los valores de los sueldos básicos mensuales de los jugadores para cada categoría del fútbol argentino