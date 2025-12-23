Las 3 Supercopas que la AFA pondrá en juego en 2026: quiénes clasificaron

La temporada presentará un nuevo campeonato que la AFA reglamentó en 2025.

El calendario deportivo de la temporada 2026 expone que la AFA pondrá en juego tres copas que presentarán a supercampeones. Algo bastante particular y que permite apreciar cómo creció de gran manera la cantidad de títulos a los que un equipo puede llegar a conseguir. El que más sobresale de todos los certámenes que estarán en juego es la Recopa de los Campeones que debutará en los próximos meses.

De momento, se encuentra confirmado que Estudiantes de La Plata tendrá que medirse con Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la Supercopa Argentina. El mejor de la primera división se cruzará con el campeón de la Copa Argentina. Una competencia que se encuentran aceptada entre los hinchas porque emula a lo que se registra en las principales ligas de Europa como también en el fútbol de Brasil.

La Supercopa Argentina permitirá clasificar a otro torneo nacional

Sin embargo, el conteo de las supercopas expone que Estudiantes también tendrá que medirse con Rosario Central bajo la organización de Supercopa Internacional. Hay que recordar que el Canalla recibió un trofeo como Campeón de Liga por ser el mejor ubicado en la tabla anual. Lo particular es que este duelo es muy probable se lleve a cabo en la Argentina, debido a que los clubes rechazan trasladarse al exterior.

Las copas mencionadas permiten obtener un boleto para la Recopa de los Campeones, que se trata de un triangular. Lo particular es que Estudiantes perdiendo la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional estará clasificando de todas maneras. Esto es producto de que Independiente Rivadavia ya accedió por conquistar la Copa Argentina. Mientras que Rosario Central de perder accedería por repetición de equipo. Algo que también aplica con el Pincha.

Muy distinto hubiese sido todo si Platense se habría consagrado campeón del Trofeo de Campeones porque podría permitir dos tipos de combinaciones de acuerdo con los clubes participantes. También es importante señalar que cada una de las competencias no tienen confirmado su lugar dentro del calendario, ya que se desconocen las fechas y las sedes.

¿Cuándo empieza el fútbol argentino en 2026?

A pesar de que falta un tiempo considerable, la AFA definió el calendario de la temporada 2026 en lo que respecta a los torneos Apertura y Clausura correspondientes de la Liga Profesional. El primer certamen tiene pactado su inicio para el fin de semana del 25 de enero. Uno que tendrá un interzonal que será protagonizado por Aldosivi y Defensa y Justicia. Mientras que el segundo campeonato quedará reservado para después del Mundial.

En la previa del Torneo Apertura, Atlético Tucumán, Huracán, Independiente, San Lorenzo, Talleres de Córdoba y Vélez formarán parte del torneo amistoso Serie Río de la Plata que se disputará en los primeros días de enero. Una manera más que interesante con el fin de que los clubes lleguen con ritmo de competición.