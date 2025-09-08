Los 3 mejores ejercicios de yoga para liberar las tensiones acumuladas.

El yoga es una práctica que en los últimos años se popularizó entre quienes buscan mejorar su postura, liberar tensiones y contracturas. Y aunque circulan muchos tutoriales sobre técnicas y diferentes tipos de yoga, una profesional en la materia reveló cuáles son los 3 ejercicios básicos y mejores para que el cuerpo desbloquee sus durezas y se relaje para un mejor funcionamiento.

La profesora de yoga Maribel García recomendó 3 ejerciciones simples en un video que se hizo viral en las redes sociales. El contenido apunta a que cualquiera desde su casa pueda hacer yoga para mejorar su calidad de vida. Según la profesional, "estas prácticas van a ayudarte" ya que también ejercen efecto sobre la mente, ayudando a calmarla y a enfocarse en el presente.

Los 3 mejores ejercicios de yoga

Respirar y moverse al mismo tiempo : la secuencia combina Ardha Uttanasana (postura media pinza) y Malasana (postura de la guirnalda) y busca desbloquear las áreas de la cadera y los hombros. El efecto es de relajación para la espalda, especial en quienes sufren dolores recurrentes.

: la secuencia combina Ardha Uttanasana (postura media pinza) y Malasana (postura de la guirnalda) y busca desbloquear las áreas de la cadera y los hombros. El efecto es de relajación para la espalda, especial en quienes sufren dolores recurrentes. Movimiento de rodillas apoyadas en el suelo : la secuencia parte del centro y va hacia los lados, al ritmo de la respiración. El efecto es de liberación de tensiones sin forzar el cuerpo ni moverse rápido.

: la secuencia parte del centro y va hacia los lados, al ritmo de la respiración. El efecto es de liberación de tensiones sin forzar el cuerpo ni moverse rápido. Repetir los dos ejercicios anteriores incorporando movimientos rítmicos, para lograr mejor coordinación y que el cuerpo se acostumbre a las posturas, logrando así mayor elasticidad y dominio de las técnicas.

Por qué se recomienda hacer yoga

El yoga es uno de los principales aliados contra el sedentarismo, uno de los principales problemas de las personas que tienen trabajos de oficinas o que no hacen deportes. El sedentarismo genera rigidez en las caderas, dolor lumbar y muchos problemas a largo plazo que pueden afectar a los músculos. Incorporar algunas técnicas y posturas de yoga a la vida diaria puede ser muy beneficioso para la salud, más allá de que también es económico para el bolsillo, dada la infinidad de tutoriales que hay online.