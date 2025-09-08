La estatura de Leonardo Balerdi: cuánto mide el futbolista

Leonardo Balerdi con la camiseta de Olympique de Marsella.

Leonardo Balerdi apareció como una de las principales opciones de recambio en las últimas fechas de eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026. El defensor del Olympique de Marsella se consolidó como capitán de uno de los equipos más importantes de Francia y vive, a sus 26 años, un gran presente deportivo que lo hizo ser una carta interesante para el entrenador de la albiceleste Lionel Scaloni.

El jugador nacido en la localidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, realizó su formación en las divisiones inferiores de Boca, tras quedar en una prueba realiizada en el Club Aviador Origone de su ciudad natal. Logró títulos en distintas divisiones con el "Xeneize" y al llegar a primera, en muy poco tiempo fue vendido al fútbol alemán, para jugar en el Borussia Dortmund, que fue el equipo previo de Balerdi antes de llegar a Francia.

Cuánto mide el futbolista Leonardo Balerdi

La altura de Leonardo Balerdi es de 1,87 metros.

Títulos de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi con la camiseta de la Selección Argentina.

Ligue 1 (Temporada 2023/2024).

Copa de Francia (Temporada 2020/2021).

Supercopa de Alemania (2019)

Superliga Argentina (2017/2018).

Historia de Leonardo Balerdi

El futbolista se desempeña como defensor central, aunque en sus orígenes jugaba como mediocampista central. Debido a sus condiciones físicas, su posición cambió por decisión de Fabián Fedullo a la de defensor central.​ Su llegada a Boca se produjo gracias al captador Diego Mazzilli, quien organizó una prueba en el club Aviador Origone en Villa Mercedes, ciudad natal de Balerdi. "Se probó de 5. Muy buena técnica muy buen físico y muy buen estilo. Tomé los datos y lo traje a Casa Amarilla", aseguró Mazzilli al referirse a Balerdi.

A principios de enero de 2019, cuando Balerdi, llevaba solamente 5 partidos con Boca, el Borussia Dortmund se hizo con el 100% de su pase por la cifra de €12.000.000. El 31 de enero de 2018 formó parte del entrenamiento del primer equipo de Boca, y el 27 de marzo, el entrenador Guillermo Barros Schelotto confirmó la inclusión de Balerdi en la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

El 7 de diciembre de 2019 tuvo su debut con el Dortmund frente a Fortuna Düsseldorf ingresando a los 77 minutos. En julio de 2020, Balerdi, fue cedido al Olympique de Marsella con una opción de compra de 14 millones de euros. El 16 de agosto de 2024 renovó su contrato con el Olympique de Marsella hasta 2028 y, tras cuatro años vistiendo la camiseta del club, se convirtió en capitán de este mismo.