En 2025 el costo del transporte estuvo por encima de la inflación

Si bien aún resta conocer la inflación del mes de diciembre de 2025 - que se dará a conocer el 13 de enero - el costo del transporte durante el año quedó en un 37%, con una suba mensual del 2,3%, por lo que estará por encima del acumulado anual. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) realizó un minucioso análisis de los distintos componentes e insumos que se utilizan en el transporte y, de enero a diciembre, la evolución de los precios quedó en un 37,03% en general, siendo el combustible, el patentamiento y las tasas con subas por encima del 40% e incluso algunos ítems arriba del 70%.

Tras un primer semestre con ajustes moderados, el Índice de Costos de Transporte (ICT) comenzó a acelerarse a partir de julio y marcó un pico del 4%. Luego siguieron aumentos del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre. Aunque el aumento de diciembre fue menor al de los meses previos, se confirmó la tendencia de aceleración que los costos del sector mostraron desde la segunda mitad de 2025, impulsados principalmente por el combustible. Así, en el último mes de 2025 volvió a destacarse el gasoil, con un alza del 4,4%, luego del incremento récord de noviembre (7,3%).

El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la UBA, releva la evolución de 11 rubros clave que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia central para la fijación y actualización de tarifas del sector.

El precio del combustible se lleva todas las miradas

Según información de la FADEEAC, el gasoil aumentó 4,4% mensual, tanto en el segmento minorista como mayorista. Acumuló un alza del 45% en 2025 (31% se concentró en los últimos seis meses del año) con lo que consolidó una trayectoria alcista iniciada en junio.

Pese a esta aceleración, volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización de los impuestos a los combustibles, según lo dispuesto por los decretos 840/25 y 929/25. Este mecanismo de diferimiento, iniciado en mayo de 2024, ya supera los 12 meses y se extenderá al menos hasta enero de 2026.En la misma línea, los lubricantes registraron una suba del 3,5% en el último mes de 2025.