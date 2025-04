Alivio para Scaloni: la gran noticia para la Selección Argentina de un defensor

Un defensor clave para Scaloni sufrió una lesión en Francia, pero su recuperación será menor a lo imaginado.

En la Selección Argentina se había encendido una luz de alarma el fin de semana desde Europa, pero finalmente hay alivio. Es que, en las últimas horas, se conoció que Leonardo Balerdi posee una lesión de rodilla de menor gravedad de lo imaginado, luego que el defensor fuera reemplazado del partido de Olympique de Marsella por un duro golpe.

Después de haber sido citado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y de jugar tres minutos en el Centenario contra Uruguay, el jugador surgido en Boca Juniors regresó a Francia y fue titular en el duelo de su equipo ante Stade de Reims. A los 12 minutos, Balerdi intentó hacer una media chilena pero, tras caer mal al piso, no pudo continuar en cancha y se temió por una lesión importante en su pierna.

Sin embargo, este martes, el futbolista de 26 años se sometió a exámenes médicos y los mismos determinaron que padeció un un esguince de ligamento interno en la rodilla izquierda, por lo que no deberá someterse a una operación. Si bien Balerdi se perdería lo que resta de la temporada francesa como también la doble fecha FIFA de junio, cuando Argentina visite a Chile y luego a Colombia, estará de regreso para el inicio de la próxima temporada.

El entrenador del conjunto de Marsella, el italiano Roberto De Zerbi, no ocultó su lamento por quedarse sin el zaguero argentino. "Me entristece haber perdido a Balerdi, pesa aún más que la derrota. Espero que se recupere rápidamente, porque con (Derek) Cornelius es el único central que tenemos". "Sin Balerdi, no tenemos un defensor rápido. Nos cuesta cuando él no está, el equipo muchas veces pierde cuando no está", consideró en la misma línea.

La lesión de "Leo" llega en un gran momento personal, incluso cuando venía siendo una de las figuras de su equipo. Según la prensa francesa, equipo como Roma y Bayer Munich habían puesto sus ojos en el defensor, que ya forma parte constatenmente de las convocatorias de Scaloni.

El mensaje de Balerdi tras conocerse su lesión

"Una lesión me deja fuera de las canchas por unas semanas. Voy a hacer todo lo posible para estar cuanto antes con el equipo en este tramo importante", publicó el central en sus redes sociales, horas después de que se conociera el parte médico y la confirmación de su lesión en la rodilla.

Los números de Balerdi en su carrera

Partidos: 160.

Goles: 5.

Asistencias: 2.

La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha posible

Este encuentro, que debió haberse jugado a finales del 2024, tendría lugar en marzo del 2026, es decir apenas tres meses antes del Mundial. De acuerdo con la información del diario deportivo Olé, el motivo principal es que la UEFA, que lidera este deporte en Europa, tiene previsto que en las tres fechas FIFA de la segunda mitad de este 2025 se disputen las Eliminatorias en el Viejo Continente para la Copa del Mundo. Por lo tanto, el primer espacio que se liberaría en el calendario sería recién en el tercer mes del próximo año. En tanto, la sede aún está por definirse, aunque Londres (Inglaterra) y Estados Unidos pican en punta para albergar este encuentro válido por un título oficial.

Si bien el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el boleto al Mundial 2026, el conjunto de Luis de la Fuente todavía no selló la clasificación al máximo certamen. Sin embargo, si se da la lógica, en marzo del 2026 ya estará adentro, por lo que será más accesible disputar un compromiso de semejante calibre en un estadio neutral.