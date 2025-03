Cholo Simeone sorprendió sobre Giuliano tras su gol en la Selección Argentina: "Está"

Diego Simeone le marcó la exigencia que deberá tener Giuliano Simeone para continuar en la Selección Argentina.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, sorprendió sobre el rendimiento de Giuliano Simeone en la Selección Argentina, en la victoria 4 a 1 sobre Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. El "Cholo", fiel a su estilo, analizó el rendimiento y fue exigente con su hijo menor de cara al futuro.

En la conferencia de prensa previa al partido del sábado contra Espanyol, uno de los temas principales fue la gran actuación que tuvo el delantero ante Brasil en el Monumental y el "Cholo", como gran observador, no ocultó su opinión. “Giuliano está yendo de menos a más, está creciendo desde la humildad, el trabajo y la predisposición para acoplarse a lo que el equipo necesita”, comenzó diciendo

Más allá del crecimiento que viene demostrando el jugador de 22 años, Simeone también destacó la capacidad que tuvo Giuliano para adaptarse en el nivel de elite que requiere la "Albiceleste". “Contra Uruguay fue de menos a más y contra Brasil le tocó entrar y respondió como hay que responder en un lugar privilegiado como es la Selección”, explicó el DT de 54 años.

Giuliano pareciera ya haberse hecho un lugar en el seleccionado, dentro de la camada de jovenes que están asomando y que Lionel Scaloni apuesta. Si bien demostró estar a la altura contra un rival de peso como Brasil, su padre también dejó en claro que no debe dormirse: “Esperemos que siga con la misma dinámica y la misma pasión para mejorar”.

Los números de Giuliano Simeone en su carrera

Partidos: 105.

Goles: 17.

Asistencias: 12.

River todavía conserva un 20% de plusvalía ante una futura venta de Giuliano Simeone

"Aunque se fue mediante la Patria Potestad a España para sumarse a Atlético de Madrid en 2019, cuando tenía 16 años de edad y no había firmado un contrato profesional, el club conserva una plusvalía del 20% por Giuliano Simeone, que llegó hasta la Sexta División", escribió Germán Balcarce a través de su cuenta de X (ex Twitter) sobre esta cuestión que sin dudas festejan desde Núñez teniendo en cuenta no sólo el gol del atacante contra Brasil, sino también su gran momento en el "Colchonero".

En cuanto al término plusvalía, se trata de la diferencia entre el monto de una venta inicial y el de la nueva que haga el club dueño de pase (en este caso, Atlético de Madrid). Esa misma es la que cobraría el "Millonario" en el futuro.

¿Cómo se fue Giuliano Simeone de River?

Los tres hijos de Diego Simeone pasaron por las Inferiores, pero sólo Giovani llegó a debutar en Primera, antes de hacer una importante carrera en Italia. Giuliano, nacido en diciembre de 2002, es el menor de los tres, y estuvo en las juveniles hasta el 2019, cuando partió desde la Sexta a España.

En ese entonces, con 16 años y sin tener su primer contrato firmado en la "Banda", el "Cholo" se lo llevó a Atlético de Madrid, que lo sumó a sus divisiones formativas. Al no tener vínculo, FIFA aprobó el traspaso pero River no recibió dinero. Aunque, en 2020, el delantero firmó el primer contrato en el equipo español y allí sí el "Millonario" cobró 165.000 euros en concepto de derechos de formación.