Sampaoli reapareció y reveló el detrás de escena de la foto con Mascherano en 2018: "Sinceramente"

Sampaoli reapareció y reveló el detrás de escena de la foto con Mascherano en 2018

Jorge Sampaoli rompió el silencio y reveló detalles inéditos sobre la foto con Javier Mascherano que tuvo lugar en pleno Mundial Rusia 2018. La misma rápidamente trascendió en las redes sociales debido a que se dio horas antes del cruce contra Nigeria en el que la Selección Argentina se impuso por 2 a 1 con goles de Lionel Messi y Marcos Rojo. Para colmo, el combinado nacional, que contaba con Lionel Scaloni en el cuerpo técnico, estaba en la cuerda floja y a un paso de quedar afuera del torneo.

Si bien los cuestionamientos al DT comenzaron antes de la Copa del Mundo, todo se intensificó tras la derrota con Croacia por 3 a 0 en el segundo partido. Sin embargo, la victoria contra el seleccionado africano le dio el pasaje a octavos de final a la "Albiceleste" y cierta tranquilidad para luego medirse contra Francia en dicha instancia donde luego cayeron por 4 a 3. Más allá de eso, la imagen quedó en el recuerdo de los hinchas debido al momento crítico del equipo y porque nunca se supo de qué hablaban con la pizarra en mano.

Sampaoli reveló la verdad detrás de la foto con Mascherano en el Mundial Rusia 2018

"Estaba hablando sobre fútbol. Sinceramente, cuando nos metemos en una situación así como cuerpo técnico dedicamos mucho tiempo a hablar con los jugadores", esbozó Sampaoli acerca de dicho momento en diálogo con Ge Globo. Por otro lado, también asumió los errores, sostuvo que "se equivocó en la solución de lo que estaba pensando" y agregó: "No veo mucho más que eso". De esta manera, dejó en claro que el actual técnico del Inter Miami no le daba indicaciones tal como se especuló durante ese instante de crisis en la Selección.

Jorge Sampaoli habló años después de la imagen icónica junto a Javier Mascherano en el Mundial Rusia 2018

Los números de Jorge Sampaoli como DT de la Selección Argentina

Partidos dirigidos : 15.

: 15. Triunfos : 7.

: 7. Empates : 4.

: 4. Derrotas: 4.

Sampaoli habló de la Selección Argentina y dijo lo que nadie pensaba

Jorge Sampaoli habló sobre su experiencia como entrenador de la Selección Argentina, cargo que ocupó entre junio de 2017 y julio de 2018. El director técnico que estuvo al frente de la 'Albiceleste' durante el Mundial de Rusia 2018 (cayó eliminado frente a Francia por 4 a 3 en octavos de final), también se refirió a su relación con Lionel Messi durante esos meses, al éxito posterior de Lionel Scaloni, quien era uno de sus ayudantes, y a las numerosas dificultades que debió enfrentar: "Argentina era un incendio".

Sampaoli, cuyo último paso como DT fue en el Flamengo (club con el que apenas disputó 39 partidos), admitió que no fue nada fácil estar al mando del combinado nacional y que hubo cosas que pudo haber resuelto mejor: "Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso. No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones". En aquel momento, las fuertes críticas de la prensa y del público en general forzaron su rápida salida: "Entiendo que cuando las cosas no salen bien, hace falta buscar culpables. A mí me alcanza con reprocharme, en mi intimidad, lo mío. Nunca tuve la necesidad de hablar de nadie".