Pilar: mató a su vecino por un conflicto con la medianera

El viernes pasado, un terrible crimen se cometió en el partido bonaerense de Pilar. Allí, Matías Damián Gorosito, de 20 años, cavaba pozos en el límite posterior de su casa, ubicada en la localidad de Manzanares, para poner troncos que delimiten su terreno del predio de su vecino. Sin embargo, el vecino, Walter Javier González Samaniego, de 29 años, no estaba de acuerdo y, en medio del conflicto, lo asesinó.

Actualmente, el ciudadano paraguayo, Walter González Samaniego, se encuentra detenido por el crimen de Matías Gorosito, a quien le disparó con un rifle de aire comprimido calibre 6.35. Según relataron los medios locales, González Samaniego justificó su ataque ante los oficiales que lo detuvieron alegando que "se le escapó el tiro cuando cazaba palomas". No obstante, el hermano de la víctima, testigo directo de los acontecimientos, negó esta versión brindada a las autoridades por el sospechoso del delito de homicidio simple.

Por el momento, la causa es investigada por la UFI Nº3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita, quien maneja la versión de que el viernes pasado por la noche, en una propiedad de la calle Río Eúfrates, entre Tte.1º José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan, Gorosito acomodaba la medianera trasera de su hogar cuando fue impactado por el disparo de un rifle.

Acerca de las lesiones fatales que recibió la víctima, se explicó: "Impactó en la axila izquierda, habría tocado el corazón y le perforó el pulmón". Luego de recibir el disparo, Damián fue trasladado al Hospital Central de Pilar, pero no logró sobrevivir.

El avance de la investigación

Al ser interrogado por el fiscal Camafreita, el sospechoso, junto a su defensor oficial, se negó a declarar. Más allá de eso, ante los policías que lo detuvieron el hombre sostuvo que se le escapó el tiro cuando intentaba cazar unas palomas.

Esta versión de los hechos no es muy tenida en cuenta por las autoridades, especialmente luego de que los investigadores escucharan el relato del testigo directo del crimen. El hermano de la víctima fue testigo de todos los hechos y alegó que el sospechoso le apuntó y le disparó a Damián. Aparentemente, esto se debió a que González Samaniego "estaría en disconformidad por el arreglo que hacía Damián en la medianera".

Por su parte, las fuentes oficiales del caso ampliaron: "Se sospecha que lo quiso amedrentar y tiró, con tanta mala suerte que la herida fue mortal".