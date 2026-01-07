Recientemente, un estremecedor accidente de tránsito fue captado por las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre. En las imágenes recolectadas se puede ver cómo un auto que circulaba a gran velocidad perdió el control en una rotonda, patinó por varios metros, volcó y quedó dado vuelta. El acontecimiento sucedió en la localidad bonaerense de Tigre y las dos personas que se encontraban dentro del vehículo resultaron heridas.

El accidente sucedió días atrás, cuando las cámaras de seguridad registraron en Rincón de Milberg un vuelco increíble. Según la información oficial, una mujer que conducía a gran velocidad por Camino de los Remeros y Ruta 27 perdió el control de su automóvil, se subió al cordón, volcó de costado y "patinó" por el asfalto más de 50 metros.

El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones de Tigre detectó el momento en que se dio el fuerte accidente protagonizado por un Peugeot 206. Esto motivó la activación del protocolo de asistencia por el cual el personal de Protección Ciudadana se acercó al lugar.

En ese momento se le realizó el control de alcoholemia a la conductora del vehículo y el resultado dio negativo. Al mismo tiempo, los Médicos del Sistema de Emergencias de Tigre asistieron a las víctimas y constataron que se encontraban fuera de peligro.

Accidente de tránsito en La Plata: conductor pierde el control por tomar mate y muere

La ciudad de La Plata fue el escenario principal de un terrible accidente, cuando un hombre de 68 años falleció luego de volcar en el cruce de las rutas 6 y 215.

La información oficial indica que el hombre viajaba junto a su esposa, desde Monte Grande a Mar del Plata; sin embargo, cuando se encontraban a la altura de La Plata, el conductor se distrajo por un momento y perdió el control del vehículo. El hombre falleció al instante y su mujer salió ilesa.

Por el momento, se sabe que la identidad del hombre corresponde a Rogelio Omar Medina, de 68 años. El automóvil que fue parte del accidente es una camioneta Renault Duster blanca y el hombre fallecido era jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Por su parte, la esposa de Medina, quien no sufrió lesiones importantes, brindó un testimonio clave para determinar cómo se dieron los hechos. Según la declaración de la mujer, minutos antes del accidente, le había ofrecido un mate a su esposo y, al intentar sostenerlo, el conductor perdió el control del vehículo.

Actualmente, la causa está a cargo de la UFI Nº14 del Departamento Judicial La Plata, encabezada por la fiscal Ana Scarpino, y fue caratulada como "Muerte por accidente".