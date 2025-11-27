Panamericana: un camión se incrustó contra un puente y hay corte total en uno de los carriles

La Autopista Panamericana se encuentra con demoras tras haberse incrustado un camión en el Puente Los Olivos, sobre el ramal Pilar a la altura del kilómetro 36, en sentido al norte. Por el hecho, se realizó un corte total hasta remover el vehículo.

El accidente se dio cuando el camión de gran porte superó la altura permitida para atravesar el puente. Tras el choque, el equipo de seguridad vial se hizo presente en el lugar y coordina las tareas para que el vehículo pueda salir a través de la rama de salida anterior a la estructura.

Por el hecho, el tránsito se cortó durante un tiempo y aunque en los últimos minutos se liberó una de las trazas, las demoras siguen tras el congestionamiento que provocó el accidente, que no dejó heridos y no se registraron daños significativos en el puente.

Mientras, las autoridades dispusieron un desvío hacia el ramala Escobar, lo que permitió un retorno por la ruta 26 para los conductores afectados por el corte de la autopista. Afortunadamente, el operativo de asitencia se desplegó con rápidez para minimizar el impacto en la circulación, aunque la congestión persiste en el tramo afectado.

La altura permitida en el puente

En los videos e imágenes que se viralizaron en redes sociales se puede ver qué altura máxima es de 4,10 metros, la cual excedió el camión. Las capturas fueron tomadas por los automovilistas que pasaron por allí y se vieron afectados por el corte.

Un hecho similiar ocurrió hace 10 días en la misma zona cuando un camión mosquito quedo detenido bajo un puente. También fue en el ramal Pilar de la autopista, pero a la altura del kilómetro 41,5 en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que provoca una importante congestión vehicular en la zona.

El accidente se produjo cuando el conductor del camión intentó atravesar por debajo de un puente y el vehículo quedó atrapado porque la altura de su vehículo y las camionetas que transportaba era superior al espacio que había para transitar.

La altura permitida en los puentes no es única, ya que varía según la normativa local, el tipo de puente y la ruta. Sin embargo, en general, los puentes en rutas y autopistas tienen una altura mínima para permitir el paso de vehículos de carga, que suele oscilar entre 4,5 y 5,5 metros. Por ende, es fundamental conocer la altura exacta de un puente antes de pasar bajo él.