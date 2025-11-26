Aire acondicionado, heladera y notebook: los recomendados de Novatech para el Black Friday

Pipestore vuelve a destacarse con una propuesta para este Black Friday.

En pleno Black Friday 2025, Pipestore —la plataforma de e-commerce puerta a puerta del Grupo Novatech— vuelve a destacarse con una propuesta difícil de ignorar: la posibilidad de comprar productos del exterior con hasta 50% de ahorro en impuestos nacionales, sumado a descuentos propios de la campaña. Todo con entrega a domicilio en menos de 10 días y garantía local, algo que hoy pesa fuerte entre los consumidores argentinos.

La plataforma, disponible en pipe.store y en redes como PIPESTORE.OK, es la única en el país que permite adquirir tanto productos pequeños como de gran porte, pagarlos en pesos, financiar las compras y acceder a un cupón del 10% off en la primera operación. Además, incluye ofertas especiales en productos fabricados por Novatech en Tierra del Fuego, sin impuestos y con precios finales más competitivos que en el mercado tradicional.

¿Qué es Pipestore y por qué ofrece ventajas en Black Friday?

Pipestore funciona bajo la modalidad de compra puerta a puerta, permitiendo traer tecnología del exterior sin trámites complicados. El usuario puede pedir electrodomésticos, notebooks, celulares, tablets y Smart TVs —principalmente de la marca ENOVA— y recibirlos directamente en su casa sin sorpresas de costos adicionales.

Según Ignacio Cocco, Director Comercial del Grupo Novatech, sumarse al Black Friday con esta propuesta “facilita el acceso a productos importados a precios competitivos y en plazos más breves que otros sistemas, con garantía local y posventa asegurada”.

Ofertas destacadas del “BlackPipe”

A continuación, algunas de las principales promos disponibles:

Aire acondicionado portátil Enova 3500W frío/calor

Versátil para todo el año: modo frío, calor, ventilador, deshumidificador, sueño e inteligente. Precio Black Friday: $450.086,25 (-43%). Sin impuestos nacionales.

Heladera Enova De-Frost 207L (A+)

Diseño gris, sistema de descongelado simple y eficiencia energética A+. Precio promocional: $415.230,75 (-42%). Sin impuestos nacionales.

Notebook Enova 14" (Celeron N4020, 4GB RAM, SSD 128GB, Windows 11)

Equipo compacto para estudio o trabajo, batería de hasta 6 horas. Precio: $237.846,75 (-35%). Sin impuestos nacionales.

¿Cómo funciona el sistema Puerta a Puerta?

El régimen vigente en Argentina permite comprar productos tecnológicos en el exterior de hasta 50 kg y US$ 3.000 por año, siempre para uso personal. Pipestore gestiona todo el proceso y asegura entregas rápidas, precios cerrados y garantía local, algo clave en un mercado donde la disponibilidad de importados suele ser limitada.