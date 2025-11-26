Villa anunció que se va de Independiente Rivadavia y lo buscan grandes de Argentina: "Lo mejor"

Sebastián Villa anunció que se va de Independiente Rivadavia y hay clubes de Argentina que lo buscan de cara al mercado de pases 2026.

Después de varios rumores, Sebastián Villa rompió el silencio sobre su situación y anunció que no continuará en Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de un año y medio en el club. El delantero, que fue figura en la obtención de la Copa Argentina, adelantó que buscará volver a la selección colombiana de cara al Mundial 2026.

Luego de una temporada fructífera en el conjunto mendocino, en el que fue capitán y se transformó en idolo, Villa viajó hacia Medellín para descansar algunos días en su país, pero también para confirmar que su futuro ya no estará en "La Lepra" y que, junto a su representante, se encuentran buscando opciones.

"Me voy tranquilo, dejé todo. Hay ciclos que se cumplen", comenzó diciendo el extremo, de 29 años, en una entrevista con Radio Nihuil de Mendoza. Y agregó su gratitud a la institución: "Estuve un año y medio acá en Mendoza y me brindaron ese amor que necesitaba. Venía de una situación muy difícil de mi vida, me había tocado ir a Bulgaria para poder resurgir".

En el mismo sentido, el exjugador de Boca Juniors remarcó su agradecimiento al equipo de Mendoza: " Siempre he sido muy sincero desde que llegué. El compromiso que he tenido con la institución ha sido muy grande, porque apostaron por mí y ha sido recíproco. En la vida hay etapas que se cumplen y yo hoy le doy gracias a Dios porque puedo estar con mi mente tranquila, que he dejado todo por el club, así que sea lo que dios quiera. Mi representante y el presidente se encargarán de resolver lo mejor para el club y para mí”.

Villa, que disputó 60 partidos con Independiente Rivadavia, en los que marcó 10 goles y brindó 19 asistencias, dejó en claro que su sueño es poder regresar al seleccionado cafetero. “Voy a trabajar, llevo trabajando para eso, voy a seguir trabajando para ese objetivo que tengo de volver a la Selección Colombia. No voy a descansar hasta poder lograrlo”, manifestó.

El futuro de Sebastián Villa

Aunque no quiso nombre en qué club podría desembarcar, hay varios equipos del fútbol argetnino que están interesados en él. Uno de ellos es Racing, quien sondeó su situación en el pasado emrcado de pases a través de un pedido de Gustavo Costas, sin embargo el presidente, Diego Milito, optó por iniciar negociaciones.

Otro de los rumores que surgieron en la prensa argentina en las últimas horas fue de un posible interés de River por contar con él, pero no hay indicios de que el "Millonario" vaya a buscarlo para reforzar la delantera.

Cabe aclarar que Villa tiene contrato con Independiente Rivadavia hasta el 31 de junio del 2026, por lo que la institución que desee contar con sus servicios deberá realizar una importante oferta, ya que el el club no lo dejará marchar por pocos dólares.

Los números de Sebastián Villa en su carrera

Partidos: 319.

Goles: 53.

Asistencias: 65.

La condena a Sebastián Villa por violencia de género

En junio del 2023, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional en la última jornada del juicio que se llevó adelante en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Claudia Dávalos, tras una denuncia de su expareja.

Porotro lado, en la otra causa que pesaba en su contra, el cololmbiano fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora luego de que tanto la fiscalía como la denunciante desistieran de continuar con una denuncia por abuso sexual, en octubre de este 2025.