Sony se suma al Black Friday con grandes ofertas para PlayStation

La duración de las promociones puede variar según cada entidad bancaria y la disponibilidad de productos.

Este Black Friday llegó con una batería de descuentos pensados para quienes quieren llevar su experiencia PlayStation al próximo nivel. Sony lanzó promociones fuertes en consolas, accesorios y bundles seleccionados, con precios especiales disponibles tanto en la Sony Store como en retailers autorizados. Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu setup gamer, este fin de semana aparece como una oportunidad difícil de dejar pasar.

Las ofertas incluyen rebajas en mandos DualSense, accesorios oficiales y packs que combinan consola y videojuegos. También se destacan los descuentos en los auriculares Pulse Elite y en el headset de realidad virtual PS VR 2, una opción clave para quienes buscan meterse de lleno en el gaming inmersivo. Todo forma parte de una estrategia que apunta a que más usuarios puedan actualizar su hardware antes del cierre del año.

Personalizá tu setup y preparate para los nuevos lanzamientos

El catálogo de accesorios permite personalizar la experiencia con distintos colores y estilos de DualSense, algo que muchos jugadores priorizan para lograr un setup más propio. En paralelo, Sony busca impulsar la adopción de PS VR 2 con rebajas que suelen aparecer solo en fechas especiales como el Black Friday, lo que convierte a esta promoción en una de las más atractivas del año.

Si estás pensando en qué jugar una vez que tengas tu consola o tus nuevos accesorios, hay varios títulos recientes que vienen marcando tendencia en la comunidad gamer. Entre ellos se destacan:

Ghost of Yotei

EA Sports FC 26

Call of Duty: Black Ops 7

DOOM: The Dark Ages

Death Stranding 2: On the Beach

ARC Raiders

Hollow Knight: Silksong

Elden Ring: Nightreign

Las ofertas incluyen rebajas en mandos DualSense, accesorios oficiales y packs que combinan consola y videojuegos.

Es importante aclarar que estos lanzamientos no forman parte de las ofertas del Black Friday 2025, pero sí sirven para planificar una biblioteca actualizada y con algunos de los juegos más comentados del momento.

Black Friday en PlayStation es, una vez más, sinónimo de potencia, estilo y precios promocionales reunidos en un solo lugar. Las ofertas estarán disponibles en tiendas físicas y canales online hasta agotar stock. Vale recordar que la duración de las promociones puede variar según cada entidad bancaria y la disponibilidad de productos.