El sorteo 3.325 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.
Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $13.400 millones.
¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?
- Tradicional: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
- La Segunda: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
- La Revancha: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
- Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
- Premio extra: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
Qué días se sortea el Quini 6
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.
MÁS INFO
Cuánto cuesta el Quini 6
- El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1250 pesos el ticket.
- La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $625.
- En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $625.