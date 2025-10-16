Alerta en la General Paz: un camión chocó y se derrumbó un puente peatonal

Durante la mañana de este jueves, un camión impactó contra la estructura de un puente peatonal metálico y este se derrumbó sobre la avenida General Paz, generando una importante congestión a la altura de la calle Madariaga, sentido hacia el Río de la Plata. El derrumbe fue parcial y no se registraron ni heridos ni víctimas fatales.

Según pudo confirmar El Destape, las autoridades policiales señalaron que el camión con pluma impactó de lleno en la estructura -a pesar de no poder transitar por la zona- y ocasionó la caída del puente. "No se registraron lesionados ni víctimas", manifestaron. Mientras tanto, trabajan en el lugar efectivos de autopista, personal de la Comisaría Vecinal 8C, junto al SAME y los Bomberos.

Mientras intervienen diversas fuerzas y autoridades, informan un corte total desde 27 de febrero hasta la bajada de Cruz.

El momento del accidente vial

NOTICIA EN DESARROLLO