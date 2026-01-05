Barry Pollack, abogado de Assange, luchará contra las acusaciones de narcotráfico de Maduro en EEUU

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llega a Canberra

Barry Pollack -el abogado de Washington que representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange- defenderá al derrocado presidente venezolano ‍Nicolás Maduro en un ⁠caso de drogas en Estados Unidos que podría poner a prueba las reclamaciones de inmunidad para líderes extranjeros y la legalidad de su captura.

Pollack compareció junto a Maduro el lunes, cuando se declaró inocente ante un tribunal federal de Manhattan, días después de que fuera detenido justo a su esposa, Cilia Flores, en una redada militar estadounidense.

Assange se enfrentaba a cargos relacionados con la Ley de Espionaje ‌de Estados Unidos por la publicación masiva por parte ⁠de WikiLeaks de documentos secretos, incluidos ⁠cables diplomáticos y relatos de acciones militares en Irak y Afganistán.

Tras meses de negociaciones, se declaró culpable de un único cargo de ‍conspiración para obtener y divulgar información clasificada de defensa.

El inusual acuerdo alcanzado por Pollack en 2024 permitió ⁠a Assange salir de una ‌prisión británica, declararse culpable en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte y regresar a su Australia natal.

Maduro dijo ser inocente de cuatro cargos en los que se le acusa de liderar una conspiración para canalizar cocaína hacia Estados ‌Unidos, incluso ‌trabajando con grupos guerrilleros armados, cárteles de la droga y bandas internacionales.

En la comparecencia de Maduro ante el tribunal, Pollack dijo que anticipaba una extensa disputa legal sobre lo que llamó el "secuestro militar" del líder, que indica ​que la defensa argumentará que la operación del sábado fue ilegal.

Pollack también puede alegar que Maduro es inmune a los cargos penales como jefe de un Gobierno extranjero. Pollack no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Estados Unidos tiene una visión extraordinaria de lo que es su jurisdicción mundial", dijo Pollack al sitio jurídico Lawdragon ‍en una entrevista el año pasado sobre el caso Assange.

Ambos argumentos se enfrentan a obstáculos legales.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como líder de Venezuela desde 2019, después de que reclamara la victoria en unas elecciones que Washington y otros países consideraron fraudulentas.

Los tribunales estadounidenses ​generalmente se han negado a desestimar los enjuiciamientos basados en afirmaciones de que un acusado fue traído ilegalmente a Estados Unidos.

Pollack también representó ​a un antiguo funcionario de la Agencia Central de Inteligencia que fue condenado por compartir información clasificada con un periodista. Consiguió ⁠la absolución de un antiguo ejecutivo de Enron Corp acusado de la quiebra de la empresa energética en 2001.

