El hecho ocurrió cerca de las 11 de este miércoles.

Una mujer y una nena murieron y otro menor se encuentra en grave estado tras protagonizar un grave siniestro vial este miércoles por la mañana en el Camino de los Peregrinos, ubicado en la zona de Olavarría

El suceso se produjo alrededor de las 11. Alertados sobre el hecho, los servicios de emergencia arribaron al lugar de los hechos y se encontraron con un Renault Clio, que se encontraba incrustado en la estructura ubicada cerca del cruce con la Ruta 60.

El vehículo iba en dirección a Olavarría, hacia al Cementerio Loma de Paz. El niño fue trasladado en grave estado al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura, donde ingresó con código rojo y hasta el momento no se conoce parte médico.

¿Quiénes son las víctimas del accidente en el Camino de los Peregrinos?

Las víctimas fueron identificadas como Laura Lavalle, de 38 años, quien conducía el auto que impactó frontalmente contra la estructura, y su hija Giovana Crocci, de nueve años.

El único sobreviviente fue Genaro Crocci, de seis años, hijo de Laura. En estos momentos se encuentra internado en terapia intensiva con graves lesiones.

De acuerdo al primer parte médico, sufrió fractura de fémur, desplazamiento de vértebras cervicales con compromiso medular y se encuentra intubado. En las próximas horas será trasladado a otro centro de salud fuera de la Ciudad.

¿Cómo fue el accidente en el Camino de los Peregrinos?

Según medios locales, el auto era conducido por la mujer que viajaba con dos menores de edad. Aún se desconocen los motivos por los cuales pudo haberse producido el siniestro vial.

El hecho conmocionó a los vecinos del lugar, quienes se acercaron a la zona pese a que fue cercada por móviles policiales. Allí trabajaron bomberos, comando de patrullas, dos ambulancias del Hospital Municipal y personal de Defensa Civil.