De qué juega Santino Andino, buscado por River: altura, edad y posición del futbolista

Santino Andino con la camiseta de Godoy Cruz.

Santino Andino es una de las grandes promesas del fútbol cuyano. Un futbolista que sorprendió en el último 2025 en Godoy Cruz y que llamó la atención de propios y extraños por su personalidad para jugar a la pelota, algo que quedó más que nada evidenciado en el tramo final del torneo Clausura, donde siendo apenas un juvenil del Tomba, se puso al hombro al equipo en medio de la pelea por permanecer en primera, que terminó con la perdida de la categoría del club tras permanecer 16 años ininterrumpidos en la élite de Argentina.

Su grandes capacidades le permitieron también ser parte de la nómina de Diego Placente para jugar el Mundial Sub 20 en Chile, donde logró realizar un gol frente a Australia en la goleada 4 a 1 del conjunto albiceleste, siendo el primer jugador mendocino en convertir en un torneo de esa categoría. Un segundo semestre del año que le permitió, tras conseguir el subcampeonato en ese certamen, ser una de las figuras deseadas del mercado de pases de verano.

Cuál es la posición, la edad y la altura de Santino Andino

El futbolista juega de delantero, pudiendo desempeñarse tanto de extremo izquierdo como por detrás de un punta de referencia .

. Tiene 20 años y mide 1,74 metros.

Su paso por Godoy Cruz de Mendoza

Surgido de las inferiores de Godoy Cruz, Santino se sumó al club en 2013, cuando tenía 8 años, y desde ese momento no paró. Primero fue alcanza pelotas, cuando estaba en séptima división, y su debut en inferiores se dio en abril de 2021, con 15 años, en una derrota 3 a 1 ante Estudiantes. Finalmente, firmó su contrato con el club mendocino en julio de 2024. Hizo su debut en Primera División en un empate 1-1 contra Sarmiento de Junín en septiembre de 2024. Más tarde ese mes, marcó su primer gol en la liga argentina durante un partido contra Huracán, mientras que en un año y medio de carrera, jugó 26 partidos en el Tomba y marcó cuatro goles.

Santino Andino jugó el último mundial sub 20.

El interés de River por Andino

El extremo es del gusto del entrenador Marcelo Gallardo, que quiere convertirlo en refuerzo para River. Entre clubes ya está todo acordado, pero solamente falta una respuesta final de una de las partes: se trata de la representación de Andino. Su nuevo representante quiere colocarlo en Europa y esperan una oferta del viejo continente que no llegó, por lo que en el club de Núñez son optimistas con que la promesa mendocina llegue. El Millonario ofreció 5 millones de dólares por el 80% de su pase.