Impactante: Daniel Gómez Rinaldi se desmayó en pleno vivo

Daniel Gómez Rinaldi se desmayó en pleno vivo.

Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un momento de tensión en Los Profesionales de Siempre cuando se descompensó en pleno vivo en medio de una discusión con Evelyn Von Brocke. El intercambio había escalado rápidamente a raíz de comentarios del panelista sobre Pilar Smith, que derivaron en una carta documento y en un clima interno cada vez más conflictivo.

El cruce comenzó cuando Von Brocke lo cuestionó por “hablar de la vida privada” de sus compañeros. En la discusión surgió el tema de la herencia de Antonio Gasalla, lo que generó nuevas chicanas en el panel. “¿Por qué creés que tenés autoridad para hablar de la vida privada de tus compañeros?”, lanzó Rinaldi, mientras el clima en el estudio se volvía más tenso. Minutos después, cuando reapareció la referencia a la interna con Marcelo Polino, el panelista perdió estabilidad y se lo escuchó decir: “Ay, se le va…”.

La reacción en el piso fue inmediata. Sus compañeros intentaron asistirlo mientras advertían que podría haberse tratado de una baja de presión. “No, pará… le bajó la presión”, “está angustiado”, “está desmayado”, se escuchó en el estudio mientras el panelista se tomaba la cabeza y el pecho en el suelo. Según comentaron luego en el programa, existía una interna previa en el chat del equipo y “se hablaron cosas peores”, lo que habría contribuido a su malestar.

La interna entre Daniel Rinaldi y Pilar Smith

El episodio ocurrió un día después de que se conociera que Pilar Smith iniciará acciones legales contra Gómez Rinaldi por declaraciones que él realizó en Radio Rivadavia. En ese descargo, el panelista llamó a su colega “gorda Piggy” y agregó: “Se cree que es la Susana de Net. Mi amor, medís 0.2… vos no sos ni Susana Giménez de Net ni Susana Giménez de tu casa”. Smith respondió con un comunicado en redes donde afirmó: “Me resultaron profundamente ofensivas las declaraciones de Daniel Gómez Rinaldi. Me sentí injuriada y calumniada”.